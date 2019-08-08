Константин Селянин, кандидат экономических наук



— Какие тенденции на уральском банковском рынке безналичных расчетов вы можете отметить?

— Во-первых, доля безналичных расчетов впервые превысила 60%, что соответствует уровню развитых стран. Если говорить о проникновении, то скоро мы окажемся в том же положении, что и сотовая связь. Ее уровень проникновения превышает 100%. С безналичными платежами это произойдет в ближайшие пять–семь лет. Вторая тенденция — постепенное снижение процентных ставок по кредитным картам. Но этот процесс идет очень медленно. Сейчас кредитки очень дороги, процентные ставки по ним могут достигать 30%. Кроме того, растет средняя сумма по оформленным лимитным линиям.

— Чем может грозить беспорядочная выдача кредитов?

— Выдача кредитных средств тем, у кого нет возможности его обслуживания, всегда заканчивается драматично — люди не могут возвращать кредиты. С учетом того, что реального роста дохода у населения не происходит уже давно, то эта ситуация с каждым годом будет набирать обороты.

— Как вы оцениваете уровень просрочки?

— Примерная статистика ЦБ следующая: по ипотеке уровень просрочки не более 5%, по потребительским кредитам — порядка 7–8%. Это официальные средние цифры, которые даются по России. Но я считаю, что они значительно занижены. Многие банки, когда видят, что у заемщика возникли трудности с обслуживанием кредита, выделяют ему новый кредит на обслуживание старого.

Чаще всего потребительские кредиты у нас в стране, к сожалению, не обеспечены. Люди берут относительно небольшие деньги у кредитора на ремонт квартиры, покупку бытовой техники, а потом не могут их вернуть. Например, в США в некоторых штатах запрещено кредитовать людей, чья кредитная нагрузка превышает 30% — это уровень запредельной нагрузки. Сейчас многие российские семьи заявляют о том, что у них на обслуживание кредита уходит более 50% от получаемого дохода.

— Что стоит учитывать при оформлении кредитных средств?

— Банки должны действовать по принципу наверняка: не уверен — не давай. Обычному человеку стоит ответить на вопрос: как он будет отдавать кредит? И если он не понимает источников возврата, то такой кредит ему не нужен. Имеет значение цель кредита — насколько те блага, которые вы приобретаете благодаря кредиту, сравнимы с тем, что вы отдадите по факту. Очень часто люди берут кредит, например, потому что вышел новый айфон, на отдых или вторую шубу. Кредит стоит брать только на самые необходимые вещи, а лучше всего на какие-то цели, которые в будущем принесут отдачу. Если вы берете ипотечный кредит, то тут история понятная.

— Как вы оцениваете общий уровень финансовой грамотности пользователей карт?

— Обычный человек не должен быть финансово грамотным. Он должен быть образованным, этого достаточно. Ограждать людей от недобросовестных действий любых кредитных организаций должно государство, как и сдерживать кредитование в целом.

— Как можно снизить уровень кредитной просрочки?

— Не выдавать новых дурных кредитов. Это, конечно, мера по снижению просрочки, но она недостаточная. Она не отвечает на вопрос, что делать с уже выданными кредитами? Выход на уровне государства, страны или региона только один — повысить уровень реальных доходов населения. С 2014 по 2017 годы включительно он только падал. В 2018 году этот показатель был на уровне нуля. За эти годы уровень дохода населения снизился примерно на 20%. Естественно, что проблема с обслуживанием кредитной задолженности останется и будет усугубляться. На микроуровне, для каждой семьи решение одно — больше зарабатывать, получать дополнительное образование, повышать свою стоимость на рынке труда и закрывать свои кредиты. Это каждая семья может сделать сама по мере возможности.

Интервью взяла Евгения Яблонская