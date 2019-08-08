Алексей Мерзляков, директор по маркетингу Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)



— Какие основные тенденции на уральском рынке кредитных карт вы можете отметить?

— Устойчивый интерес к кредиткам со стороны частных лиц. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам II квартала 2019 банки выдали на 12% больше кредитных карт, чем за аналогичный период 2018 года. УБРиР по этому вопросу обогнал рынок: по статистике количество выдач кредитных карт за апрель–июнь 2019 года выросло на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Если говорить о ставке, то до 2014 года она составляла порядка 20–23%. За пять лет ситуация изменилась, и сейчас ставки по кредитным картам находятся в диапазоне 25–30%. Если сравнивать кредитные карты по льготному периоду, то еще пять лет назад единичные игроки из первой десятки предлагали кредитки с льготным периодом до 60 дней, и один-два банка — с льготным периодом до 100 дней. Однозначно, сейчас на рынке тренд на увеличение льготного периода по картам.

Если рассматривать максимальную сумму оформления по кредитным картам, то из года в год она растет на 5–10%. Например, УБРиР по линейке кредитных карт «60/120/240 дней без %» готов предоставлять клиентам кредитный лимит суммой от 30 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Если клиент рассчитывает на большую сумму, то ему придется подтвердить свои доходы, предоставив банку справку 2-НДФЛ.

— На какие основные критерии опирается клиент при выборе кредитной карты?

— Согласно нашим исследованиям, люди выбирают кредитные карты, исходя из продолжительности льготного периода, стоимости годового обслуживания и выгодных программ лояльности.

— Может ли стать наличие кэшбэка у кредитной карты определяющим преимуществом для клиентов при выборе карты?

— Для кого-то, действительно, может. Но я не думаю, что таких клиентов большинство. Кредитная карта — все-таки финансовый инструмент для повседневных трат, и решающим фактором при выборе становится длительность льготного периода и процентная ставка, а кэшбэк, скорее, — просто приятный бонус.

— Почему банки не спешат добавлять кэшбэк к возможностям кредитных карт?

— У большинства банков есть кэшбэк в рамках программ лояльности. Но некоторые игроки уходят от рублевого кэшбэка к выплате миль и бонусов, что зачастую оказывается не так выгодно для клиентов. Наш кэшбэк выплачивается исключительно в рублях.

— Что вы можете сказать об уровне просроченной задолженности по кредитным картам с длительным грейс-периодом?

— Когда мы выводили на рынок кредитную карту с длительным льготным периодом, у нас были опасения, что увеличение длительности грейс-периода может привести к ухудшению платежной дисциплины. Но они не подтвердились — клиенты исправно вносят ежемесячные платежи и не совершают серьезных просрочек.

— На какие цели чаще всего оформляются кредитные карты?

— Я бы выделил три основные цели. Часть клиентов оформляют кредитки, чтобы совершать периодические покупки и снимать наличные, часть — для совершения повседневных трат, а кто-то приобретает кредитку, чтобы делать нерегулярные, но крупные покупки.

— Какие условия могут стать основанием для отказа в оформлении кредитной карты?

— Основанием для отказа может стать наличие недавних просроченных задолженностей и наличие непогашенных задолженностей. Также к стоп-факторам можно отнести отсутствие трудовой занятости на момент обращения за кредитной картой, и стаж на новом месте работы менее трех месяцев. Кроме того, банк откажет в получении кредитной карты, если у заемщика на оплату действующих кредитов уходит больше половины от его ежемесячного дохода.

Интервью взяла Евгения Яблонская