Вопрос цены

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Коммерсантъ (Екатеринбург) от

Аналитик портала Bankinform.ru Алексей Прокопьев


Кредитные карты сейчас являются наиболее бурно растущим сегментом кредитования. Бум начался в 2017 году и продолжается по сей день. Количество ежемесячно выдаваемых кредиток, по данным НБКИ, за последние три года выросло втрое и сейчас составляет порядка 1 млн штук. Полагаю, в этом сегменте высокие темпы роста продержатся дольше, чем в обычных потребкредитах и в ипотеке, где уже заметно замедление.

Этот продукт интересен банкам. Они получают возможность оценить поведение заемщика «на перспективу», а также управлять кредитным риском через изменения лимита. Продукт интересен и заемщикам, которые бесплатно пользуются заемными средствами в грейс-период. Характерно, что банки стали чаще предлагать кредитные карты: по данным опросов, среди их владельцев выросла доля тех, кто оформил карту по совету банка. Но растет и доля активированных карт, что свидетельствует об интересе к продукту.

Банки хорошо понимают, что привлекает заемщика, поэтому на «карточном» рынке в последние пару лет наблюдаются две тенденции. Во-первых, становится больше предложений с длинным грейс-периодом. Заемщики очень ценят грейс-период. Как показал опрос ВЦИОМ, 40% вообще откажутся от кредитки, если у нее не будет такой опции. Во-вторых, изменяются условия кэшбэка (касается не только кредиток, но и дебетовых карт), который, по данным ВЦИОМ, важен для двух третей респондентов. Он становится более гибким: владельцу карты все чаще позволяют самому выбирать повышенные категории и менять их. В то же время планка трат, необходимых для получения высокого кэшбэка, сдвигается вверх. Так банки стимулируют держателей карт на большие расходы, в том числе в кредит.

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