В Саранске владельцев стриптиз-клубов подозревают в вовлечении танцовщиц в проституцию

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России при участии полицейских из Мордовии и Твери задержали участников преступной группы, которых подозревают в вовлечении официанток и танцовщиц стриптиз-клубов в занятие проституцией.

Как выяснили полицейские, житель Удмуртии организовал сеть стриптиз-клубов, где за деньги оказывались услуги интимного характера. Его знакомые директора и администраторы стриптиз-клубов в Саранске, Ижевске и Твери, привлекли к занятию проституцией девять женщин, которых трудоустроили как официанток и танцовщиц.

Как сообщает ГУ МВД, уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией»). Полицейские совместно с представителями региональных управлений ФСБ и Росгвардии задержали предполагаемого организатора и активных участников группы. Четверых из них суд заключил под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.

Ирина Андреева