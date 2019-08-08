Отбились от УК

Прокуратура Челябинска через суд пытается добиться того, чтобы мэрия выполняла свои обязательства по определению обслуживающих организаций для многоквартирных домов. В Челябинске жители 151 многоэтажки живут без управляющих компаний (УК) и не создают товариществ собственников жилья (ТСЖ). Как правило, в таких домах нет проблем со светом и водой, но проводить текущий ремонт, убирать мусор и снег в них некому. Многие из таких домов — аварийные, и УК не берут их на обслуживание из-за низкой рентабельности, у некоторых накопился большой долг перед компаниями. С 2019 года местные власти обязаны назначать компании для обслуживания таких домов через конкурс, однако участники рынка говорят, что в Челябинске эта норма работает плохо. Эксперты считают, что ответственность за столь массовые нарушения должна нести Госжилинспекция Челябинской области.



Прокуратура Челябинска в ходе проверки по обращениям жителей выяснила, что мэрия не исполняет обязательств по определению управляющих организаций для многоквартирных домов. Установлено, что для 151 многоэтажки этот вопрос в течение длительного времени не решается. Надзорное ведомство обратилось в Советский районный суд с заявлением о принуждении органов местного самоуправления к закреплению домов за управляющими организациями.

Норма Жилищного кодекса о том, что муниципальные власти должны через открытый конкурс назначать управляющие компании для «брошенных» домов, начала действовать в России с 2019 года. Временная организация работает в течение года. Жители вправе прекратить полномочия компании, когда выберут новую организацию. Сегодня, если дом оказывается без управления, он продолжает получать электричество, газ и тепло, но, как правило, остается без необходимого текущего ремонта и уборки прилегающей территории. В среднем по стране 9% многоквартирных домов остаются без обслуживания. Это происходит, если собственники не организовали ТСЖ и не смогли найти УК. Чаще всего такие ситуации случаются в аварийном жилом фонде или многоэтажках с большим долгом, от которых отказались УК.

В управлении ЖКХ администрации Челябинска не смогли оперативно предоставить комментарий. Начальник отдела муниципального жилищного контроля Иван Кинев обещал предоставить официальный ответ ведомства в четверг.

Участники рынка подчеркивают, дома, которые остались без управляющих компаний, оказались в таком положении неслучайно. Это многоэтажки, которые обслуживать «невыгодно» — у них изношенный фонд, который требует дорогостоящего ремонта, а многие жители не хотят платить за коммунальные услуги. При этом законодательство предусматривает механизмы выбора УК, но способы поддержки компаний, которые должны работать себе в убыток, не прописаны.

Генеральный инженер УК «Наш дом» Максим Акульшин говорит, что его компания на предлагаемых мэрией условиях не намерена участвовать в конкурсе на обслуживание «брошенных» домов. «Мы — коммерческая организация. У нас небольшая компания, и мы не можем позволить себе брать, например, аварийные дома или дома, которые не платят, от которых отказались управляющие компании, у нас нет такой финансовой подушки. У нас тогда “просядут” все остальные дома. У нас финансово муниципалитет никак не содействует управляющим компаниям»,— отметил господин Акульшин.

Юрист УК «Авеню» Елена Рублева рассказала “Ъ-Южный Урал”, что сами жители домов, у которых нет обслуживающих организаций, негативно относятся к отбору управляющих компаний через муниципальный конкурс, потому что эта процедура предполагает повышение тарифа на оплату коммунальных услуг. «По конкурсу достаточно высокий тариф, поэтому собственники, наверное, сами не хотят для своих домов по таким тарифам брать управляющую компанию. Если конкурс не состоялся, увеличивается тариф, и далее дом снова выставляется на конкурс»,— подчеркивает Елена Рублева. Она отмечает, что к УК «Авеню» администрация не обращалась с предложением об участии в конкурсе.

Адвокат юридической службы «Амулекс» Дмитрий Томко считает, что ответственность за столь массовые нарушения должна нести Госжилинспекция Челябинской области. «При надлежащем надзоре описываемая ситуация не должна быть в принципе, так как имеется явное неисполнение органом местного самоуправления своих обязанностей по обеспечению безопасных условий проживания жителей в многоквартирных домах. Профилактику и пресечение таких нарушений со стороны муниципалитетов осуществляют органы государственного жилищного надзора. Если орган госжилнадзора расписался в собственном бессилии, то он как раз первый кандидат на самую тщательную проверку с внесением акта прокурорского реагирования председателю правительства региона или губернатору»,— считает юрист.

Карина Кальярова