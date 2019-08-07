Экс-директора ТКО «Премьера» в Краснодаре оштрафовали за превышения полномочий

В Краснодаре Первомайский районный суд оштрафовал на 35 тыс. руб. бывшего директора и художественного руководителя театрально-концертного объединения «Премьера» Татьяны Гатовой. Информацию об этом подтвердили в правоохранительных органах края. По данным следователей, госпожа Гатова уличена в двух эпизодах противоправной деятельности, однако суд, учтя ее раскаивание и возвращение денег, смягчил меру наказания.

Как ранее соообщал “Ъ-Кубань”, в октябре прошлого года ГУ МВД по Краснодарскому краю возбудило в отношении госпожи Гатовой уголовное дело по статье «превышение полномочий» (ч.1 ст. 286 УК РФ). В ходе проверки, проведенной совместно с УФСБ по краю, полиция установила, что подозреваемая, заключив договор на показ шести спектаклей балета в одной из европейских стран, дала указание творческому коллективу провести еще 15 театральных представлений.

«В результате противоправных действий подозреваемой, явно выходящих за пределы ее полномочий, учреждению причинен материальный ущерб в сумме более 2,5 млн рублей», – сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.

В январе этого года художественным руководителем «Премьеры» был назначен Юрий Богатырев.

Василий Хитрых