В Нижегородской области установили мемориальную доску в память об Иосифе Сталине

В городе Шахунья Нижегородской области на одном из домов региональное отделение КПРФ установило мемориальную доску в память об Иосифе Сталине. Событие приурочили к прошедшему 140-летию со дня рождения бывшего руководителя СССР и к предстоящему 75-летию победы в Великой отечественной войне, сообщается на сайде нижегородского отделения КПРФ.
Жители дома, где установлена мемориальная доска, на общем собрании единогласно проголосовали за установку таблички. Улица, на которой стоит дом, ранее называлась Сталинской.
В торжественном открытии доски приняли участие первый секретарь комитета регионального отделения КПРФ Владислав Егоров, первый секретарь Шахунского отделения партии Владимир Вахтанин и местные жители.