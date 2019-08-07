В Нижегородской области установили мемориальную доску в память об Иосифе Сталине

В городе Шахунья Нижегородской области на одном из домов региональное отделение КПРФ установило мемориальную доску в память об Иосифе Сталине. Событие приурочили к прошедшему 140-летию со дня рождения бывшего руководителя СССР и к предстоящему 75-летию победы в Великой отечественной войне, сообщается на сайде нижегородского отделения КПРФ.

Фото: Нижегородское региональное отделение КПРФ

Жители дома, где установлена мемориальная доска, на общем собрании единогласно проголосовали за установку таблички. Улица, на которой стоит дом, ранее называлась Сталинской.

В торжественном открытии доски приняли участие первый секретарь комитета регионального отделения КПРФ Владислав Егоров, первый секретарь Шахунского отделения партии Владимир Вахтанин и местные жители.

Виктория Александрова