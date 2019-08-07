Торговый мост в Петербурге закроют почти на полгода

В центре Петербурга начинаются работы по капитальному ремонту Торгового моста через Крюков канал в районе Мариинского театра. Движение по переправе закрывается с 9 августа 2019 года до 20 мая 2020 года, сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

Помимо самой переправы для автомобилистов и пешеходов на время ремонта также будут недоступны прилегающие к мосту территории на обоих берегах набережной Крюкова канала на пересечении с улицей Союза Печатников.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что победителем конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Торгового моста стало АО «ПО "Возрождение"». С этой компанией заключен госконтракт на сумму 80,3 млн рублей. Ремонтные работы на переправе необходимо выполнить до 15 октября 2020 года.