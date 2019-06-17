17 июня, понедельник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Торговый мост в центре Петербурга реконструируют за 80 млн рублей

Победителем конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Торгового моста через Крюков канал в Адмиралтейском районе Петербурга стало АО «Производственное объединение "Возрождение"». С этой компанией заключен госконтракт на сумму 80,3 млн рублей. Ремонтные работы на переправе необходимо выполнить до 15 октября 2020 года, сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

В рамках капремонта подрядчик произведет устройство монолитной железобетонной плиты на существующее металлическое пролетное строение и заменит опорные части. Кроме этого, на мосту отреставрируют гранитные элементы и обустроят новое гранитное парапетное ограждение. На время ремонта Торговый мост будет закрыт для автомобилистов, уточнили в ведомстве.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что АО «ПО "Возрождение"» также стало единственным участником четвертого по счету тендера на ремонт Зеленого моста через Мойку. Эти работы компания выполнит за 498,7 млн руб.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Интервью

Партнерские проекты

Профиль пользователя