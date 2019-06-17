Торговый мост в центре Петербурга реконструируют за 80 млн рублей

Победителем конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Торгового моста через Крюков канал в Адмиралтейском районе Петербурга стало АО «Производственное объединение "Возрождение"». С этой компанией заключен госконтракт на сумму 80,3 млн рублей. Ремонтные работы на переправе необходимо выполнить до 15 октября 2020 года, сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

В рамках капремонта подрядчик произведет устройство монолитной железобетонной плиты на существующее металлическое пролетное строение и заменит опорные части. Кроме этого, на мосту отреставрируют гранитные элементы и обустроят новое гранитное парапетное ограждение. На время ремонта Торговый мост будет закрыт для автомобилистов, уточнили в ведомстве.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что АО «ПО "Возрождение"» также стало единственным участником четвертого по счету тендера на ремонт Зеленого моста через Мойку. Эти работы компания выполнит за 498,7 млн руб.