Обозреватель “Коммерсантъ FM” Юрий Митин рассказывает, каким образом интернет-ресурс для выкупа электронных устройств привлек свою аудиторию.

Восемь лет назад Елена Богатырева работала в рекламном отделе медиасайта по обзору мобильных телефонов. Примерно с 2015 года медийный бизнес перестал расти быстрыми темпами, и Богатыревой пришла идея запустить интернет-барахолку подержанной электроники. Данные аналитиков и цифры продаж на Avito показывали, что подержанная техника Apple — самый популярный сегмент на вторичном рынке. Так, в начале 2017 года Богатырева вместе с коллегами создала сервис DamProdam. По задумке, сервис зарабатывал на продвижении объявлений и на размещении предложений от интернет-магазинов. Но идея не сработала.

Следующей попыткой Богатыревой стал заработок на выездных проверках техники, аналог безопасной сделки. Такая схема тоже не дала хороших результатов, потому что в России люди готовы рискнуть и купить подержанную технику, доверяя исключительно интуиции.

Последняя попытка переосмыслить концепцию привела Богатыреву к мысли запустить «цивилизованный» сервис выкупа. На руках был штат мастеров, которые прошли обучение в специализированных сервисных центрах и могли за 10 мин проверить технические состояния гаджета. Было понимание аудитории и ее потребностей. Была техническая платформа, которую надо было адаптировать, чтобы сделать удобный интерфейс.

Финансовые результаты

Сервис сразу стал популярен, поскольку предлагал понятный и прозрачный выкуп. При этом ценообразование на подержанную технику удалось сделать на тех же iPhone у пользователя дороже на 15-25%, чем у официальных реселлеров. На сайте можно было вбить характеристики и состояние телефона и сразу получить цену выкупа или доплату при обмене старого девайса на новый. В месяц DamProdam проводит около тысячи выкупов и ведет ряд важных переговоров с онлайн-магазинами. В планах масштабирование бизнеса и привлечение инвестиций.