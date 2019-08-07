«Татспиртпром» получил от пива 2,6 млрд рублей выручки за год производства

АО «Татспиртпром», контролируемое правительством Татарстана, за первый год работы своего пивоваренного завод «Белый кремль» (Чистополь) произвело 5,2 млн дал пива. Из этого объема было реализовано 4,4 млн дал, сообщили «Ъ-Казань» в компании.

По словам гендиректора «Татспиртпрома» Ирека Миннахметова, выручка компании от пива составила 2,6 млрд руб., выплаты по акцизу за 12 месяцев достигли 751,8 млн руб. Он отметил, что продукция «Белого кремля» поставляется более чем 60 регионах России, а также в Украину, Казахстан, Узбекистан и Латвию.

Напомним, «Татспиртпром» начал отгрузки пива со своего завода «Белый кремль» в Чистополе в августе прошлого года. Завод был построен по технологии немецкой компании Krones за 5,6 млрд руб., из которых 4,2 млрд руб. составляет кредит Сбербанка. К настоящему времени мощности завода увеличены с 1 млн до 10 млн дал напитка в год.

Ожидалось, что предприятие в текущем году займет 30% рынка в Татарстане и окупится за шесть–семь лет. Однако как писал «Ъ-Казань» со ссылкой на данные Пивной ассоциации Татарстана, в первом полугодии текущего года компания реализовала в республике 0,7 млн дал пива, ее доля на локальном рынке не превысила 10%. При этом всего, с учетом поставок в другие регионы, продажи составили 2,7 млн дал.

За январь-июнь 2019 года «Белый кремль» сварил 3,2 млн дал пива. Все 22 производителя напитка в Татарстане за этот период выпустили 19,9 млн дал пива. Таким образом, на «Татспиртпром» приходится около 16% всего объема.

Крупнейшими производителями пива в регионе являются ОАО «Булгарпиво» (произвело 2,1 млн дал за первое полугодие) и филиал АО «Пивоварня Москва-Эфес» в Казани (14,5 млн декалитров). В ассоциации отметили, что практически вся продукция «Булгарпива» реализуется в Татарстане, а «Эфес» и «Татспиртпром» ориентированы главным образом на федеральный рынок.

Александр Шакиров, "Ъ-Казань"