«Белый кремль» не прорвал осаду

«Татспиртпрому», который год назад запустил пивоваренный завод «Белый кремль» и намеревался уже этим летом занять 30% рынка пива в Татарстане, пока не удается преодолеть 10-процентную долю. Компания надеется сделать рывок в оставшуюся часть сезона. Для этого она за 2,3 млн руб. до конца сентября разместила в казанском эфире федеральных телеканалов рекламу своего пива. Эксперты не ожидают существенного эффекта от роликов, отмечая силу привычки потребителей и высокую конкуренцию.



АО «Татспиртпром» (принадлежит правительству Татарстана через АО «Связьинвестнефтехим») по итогам первого полугодия не удалось преодолеть 10-процентную долю на локальном рынке пива. Как сообщили “Ъ” в Пивной ассоциации Республики Татарстан, компания за этот срок реализовала в республике 0,7 млн дал пива. При этом всего, с учетом поставок в другие регионы, продажи компании составили 2,7 млн дал. Низкую долю «Татспиртпрома» на локальном рынке в ассоциации объясняют «консервативностью потребителя в данном сегменте, а также высокой конкуренцией — наличием крупных пивоваренных компаний, давно работающих в регионе».

Напомним, «Татспиртпром» начал отгрузки пива со своего завода «Белый кремль» в Чистополе в августе прошлого года. Завод был построен по технологии немецкой компании Krones за 5,6 млрд руб., из которых 4,2 млрд руб. составляет кредит Сбербанка. Ожидалось, что предприятие в ближайшее время займет 30% рынка в Татарстане и окупится за шесть–семь лет. К настоящему времени мощности завода увеличены с 1 млн до 10 млн дал напитка в год. «Белый кремль» за пять месяцев 2018 года выпустил около 0,9 млн дал продукции, вдвое меньше запланированного (2,2 млн дал). В целом производство пива в Татарстане за прошлый год достигло 38,5 млн дал, увеличившись на 2%.

В первом полугодии текущего года, по сведениям Пивной ассоциации, завод «Белый кремль» сварил 3,2 млн дал пива. Все 22 производителя напитка в Татарстане за этот период выпустили 19,9 млн дал пива. Таким образом, на «Татспиртпром» приходится около 16% всего объема. Крупнейшими производителями пива в регионе являются ОАО «Булгарпиво» (произвело 2,1 млн дал за первое полугодие) и филиал АО «Пивоварня Москва-Эфес» в Казани (14,5 млн декалитров). В ассоциации отметили, что практически вся продукция «Булгарпива» реализуется в Татарстане, а «Эфес» и «Татспиртпром» ориентированы главным образом на федеральный рынок.

В «Татспиртпроме» “Ъ” подтвердили, что пока далеки от намеченной доли на локальном рынке пива: «Наша реальная цель — достигнуть 30%». «Если потребитель выбрал свои бренды, то его внимание сложно переключить»,— пояснили в компании, добавив, что «над этим работают» с помощью рекламы.

В частности, «Татспиртпром» запустил до 30 сентября рекламу своего пива «Белый кремль» в региональной сетке вещания телеканалов «Первый развлекательный СТС», «Матч ТВ» и «Пятница». 16 июля он заключил контракт с ООО «Регион Медиа», оператором региональной рекламы, входящим в «Газпром-Медиа Холдинг».

Рекламная кампания обойдется «Татспиртпрому» в 2,3 млн руб. В том числе бюджет на «СТС» превысит 1,2 млн руб., показы на «Матч ТВ» и «Пятнице» будут стоить производителю пива 355 тыс. руб. и 345 тыс. руб., соответственно.

В пресс-службе компании “Ъ” рассказали, что 15-секундные ролики о «Белом кремле» будут демонстрироваться от трех до 12 раз в сутки «в рамках наиболее рейтинговых блоков». Ранее реклама уже появлялась на «Матч ТВ», а также на ТНВ — в перерывах трансляций игр хоккейного клуба «Ак барс». Весной ролики начали транслировать на местных телеканалах «Эфир» и «Татарстан 24».

Рекламный бюджет «Белого кремля» на 2019 год в «Татспиртпроме» не озвучивают, отмечая, что он «несопоставимо мал по сравнению с транснациональными компаниями». Так, суммарные затраты в 2018 году AB InBev Efes, Carlsberg Group и Московской пивоваренной компании на рекламу оцениваются в 5 млрд руб.

Выбранные «Татспиртпромом» каналы, согласно данным Mediascop, популярны у аудитории 18–54, то есть молодого и среднего возраста, со сравнительно невысокой долей женщин среди зрителей, отмечает директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что телерекламу нельзя считать основным способом продвижения продукции. «Большую часть людей реклама раздражает. Потребитель формирует свой ассортиментный портфель не на основании рекламы»,— говорит господин Дробиз. Эксперт полагает, что «Татспиртпрому» увеличить долю на региональном рынке пива поможет масштаб производства и сеть фирменных магазинов, в которых «можно оставить только свое пиво, а другое убрать».

В компания «Булгарпиво» и «Эфес» на предложение “Ъ” прокомментировать позиции конкурента на рынке не ответили.

Александр Шакиров