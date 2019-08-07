Пострадавшим от подтопления жителям края выплатили 1,5 млн рублей

Жители Бардымского, Оханского, Очерского, Верещагинского, Гайнского, Кудымкарского, Юрлинского, Кочёвского муниципальных округов, а также города Кудымкара, имущество которых частично пострадало в результате подтопления, получили финансовую помощь из краевого бюджета. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Помощь оказана 267 семьям территорий, где было зафиксировано половодье. Выплаты продолжаются, общая сумма компенсаций составит 1564 423 рубля»,— сообщила заместитель министра социального развития Пермского края Марина Визе.

Размер компенсации зависит от степени повреждения. Если в результате подтопления повреждено имущество первой необходимости, размер выплаты составит 50 тыс. руб. при частичной утрате и до 100 тыс. руб. при полной утрате имущества. По домохозяйствам, в которых пострадали огороды и надворные постройки, размер компенсации определится по факту ущерба, но не более 15 тыс. руб. на домохозяйство.

Самые многочисленные подтопления домохозяйств зафиксированы в Коми-Пермяцком округе, а именно в Юрлинском, Гайнском и Кудымкарском муниципальных округах.