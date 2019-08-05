«Годовая выручка агентства в 2019 году превысит 180 млн»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает о том, как компании удалось добиться успеха.

В 2017 году Роман Кумар Виас, тогда директор по маркетингу сервиса по уборке квартир Qlean, периодически консультировал небольшие компании и вскоре понял, что есть открытая ниша, которую можно занять. Технологическим компаниям требовался партнер, не просто продающий трафик со скидкой, а понимающий бизнес изнутри и способный выстроить процессы для стартапа, связанные с маркетингом. Так появилось маркетинговое агентство Qmarketing.

Начальные инвестиции были нулевыми: Роман работал из McDonalds рядом с Киевской, где был бесплатный Wi-Fi. Как только появились первые клиенты и сотрудники, он арендовал свой офис. Первое время новых работников искали на рынке, но быстро выяснилось, что хороших маркетологов и аккаунт-менеджеров не так много, а те, что есть, переоценены. Поэтому начали набирать кандидатов с последних курсов институтов. Сегодня большинство аккаунт-менеджеров для агентства учат с нуля. Обучение длится один квартал и обходится компании примерно в 1,5 млн руб. в год, но это эффективнее и дешевле, чем нанимать готовых специалистов.

Финансовые результаты

Годовая выручка компании, по прогнозу, в 2019 году превысит 180 млн руб. В этом году агентство планирует открыть два офиса за границей — один в Нью-Йорке, а второй в Европе. Планы на 2020 год практически полностью связаны с зарубежными рынками: после отстройки бизнес-процессов в западных филиалах Qmarketing намеревается выйти по этому направлению на годовую выручку более $10 млн.