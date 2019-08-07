4,6 процента составил годовой рост потребительских цен в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года, сообщил Росстат. За месяц размер инфляции снизился на 0,1 процентного пункта, оказавшись ниже консенсуса в 4,7%. Единственной причиной замедления оказались услуги, темп роста цен на которые замедлился до 4,5% с 4,9% в июне из-за меньшей, чем год назад, индексации регулируемых тарифов (на 2,4% в июле 2019 года против 4% в июле 2018 года). Другие компоненты индекса не изменились. Продовольственная инфляция осталась стабильной — на уровне 5,5%, а цены на непродовольственные товары стали расти на 0,1 процентного пункта быстрее, ускорившись до 3,6% в июле (на фоне ускорения роста цен на бензин с 1,4% до 1,8%).