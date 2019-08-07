Кандидаты собрали на кампанию

Избирательная кампания в Госсовет Татарстана для политических партий и кандидатов-одномандатников обойдется минимум в 84 млн руб. Такую сумму участники выборов смогли собрать к 1 августа. При этом почти половину средств они уже истратили. Самые большие поступления оказались у членов «Единой России», а также самовыдвиженцев, близких властям. Впрочем, пока только один кандидат-единоросс достиг предельного размера фонда в 5 млн руб. Сама «Единая Россия» заполнила свой фонд на 93%.



ЦИК Татарстана опубликовал первые сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов политический партий и кандидатов в одномандатных округах на выборах в Госсовет республики. Материалы основаны на данных Сбербанка, в котором участники выборов должны открыть избирательные счета. На 1 августа политические партии смогли собрать 52,7 млн руб. Из них 20,9 млн руб. они уже израсходовали. В фонды одномандатников поступило еще 31,4 млн руб. Они потратили 20,1 млн руб.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана пройдут 8 сентября. 50 депутатов избираются по партспискам, 50 — по одномандатным округам. ЦИК республики допустил к участию семь политических партий: «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию», а также Партию роста, Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость и «Коммунистов России». Всего по партийным спискам баллотируются 202 кандидата. Еще 236 кандидатов избирком зарегистрировал в одномандатных округах (из них 57 самовыдвиженцев, остальные — от политических партий).

Самой богатой партией ожидаемо оказалось «Единая Россия». На ее избирательный счет к началу месяца поступило 46,5 млн руб. Из них 20,5 млн руб. пожертвовали 14 компаний. В том числе по 2 млн руб. внесли ОАО «Набережночелнинский элеватор» и ООО «Челны-бройлер» (контролируются бывшим министром энергетики Татарстана Ильшатом Фардиевым), ООО «Государев амбар» (контролирует депутат Госсовета Иван Егоров), а также ООО ВК «Актив», ООО «Ренессанс» и зарегистрированные в Москве Фонд народных проектов и Фонд поддержки будущих поколений. По 1,5 млн руб. «Единая Россия» получила от ООО «Био-агро». 1 млн руб. внесли ЗАО «Эссен продакшн АГ» (возглавляет депутат Госсовета Леонид Барышев), Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат (директор — также депутат парламента Татарстана Андрей Фомичев), УК «Агроинвест» (принадлежит депутату Раису Сулейманову) и ООО «Сервис-агро». По 500 тыс. руб. перечислили ООО «Волга-селект» и ОАО «Алексеевскдорстрой» (среди владельцев депутат Госсовета Фоат Валиев). Почти половину этих средств (20,5 млн руб.) единороссы уже израсходовали, в основном на предвыборную агитацию.

Пожертвования остальных партий оказались достаточно скромными. Почти 4 млн руб. получила «Справедливая Россия» (3,4 млн руб. партия потратила). В избирательном фонде КПРФ оказалось лишь 800 тыс. (575 тыс. руб. истрачено). Партия роста отчиталась о получении 20 тыс. руб. (13,7 тыс. руб. потрачено). Российская партия пенсионеров получила 10 тыс. руб. (истратили 6,7 тыс. руб.), «Коммунисты России» — 6,6 тыс. руб.

Также в отчете ЦИКа есть сведения о поступлениях на избирательный счет «Российского общенародного союза» (1,05 млн руб.) и Партии ветеранов России (402 тыс. руб.). Почти все свои средства эти две партии успели потратить, однако избирком отказался их регистрировать, забраковав собранные в поддержку кандидатов списки. Сведения о пожертвованиях ЛДПР, которую допустили к участию в выборах, в материалах ЦИКа отсутствуют.

В одномандатных округах самые большие избирательные фонды также у кандидатов власти. Предела фонда в 5 млн руб., в частности, достиг гендиректор группы компаний «Профит» Марсель Мингалимов, выдвинувшийся в Комсомольском округе Набережных Челнов. Средства поступили на его счет от подконтрольных кандидату компаний. По всей видимости, единоросс готовился к серьезной борьбе с бывшим мэром Набережных Челнов Рафгатом Алтынбаевым, который шел по его округу самовыдвиженцем, но окружная комиссия отказала ему в регистрации. Сам господин Алтынбаев смог собрать чуть более 1 млн руб. (более половины уже потратил), он оспаривает отказ в регистрации.

Серьезные поступления также у председателя совета директоров «Ядран-ойл» Ирека Салихова, кандидата «Единой России» в Юго-Восточном округе. Он собрал 1,5 млн руб. В фонд директора «Казэнерго» Рустама Абдулхакова (Шаляпинский округ) поступило 1,2 млн руб. По 1 млн руб. на избирательную кампанию собрали директор ООО «Строительно-монтажное управление 88» Илья Вольфсон (Пионерский округ), Андрей Фомичев (Мелекесский округ), Леонид Барышев (Боровецкий округ), Раис Сулейманов (Нурлатский округ).

Пока деньги в фондах есть только у 33 единороссов, хотя всего в округах партия имеет 41 кандидата. Совокупные поступления превысили 21 млн руб. В то же время у некоторых единороссов пожертвования очень скромные. Например, вице-спикер Госсовета Римма Ратникова рассчитывает на победу с 60 тыс. руб.

Кроме единороссов, крупные бюджеты на кампанию выделяют самовыдвиженцы, близкие к властям. Так, например, в фонд гендиректора «Казаньоргсинтеза» Фарида Минигулова (Зареченский округ) поступило 3 млн руб. В фонд гендиректора АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть» Шамила Ягудина (Гаязовский округ) — 1,7 млн руб. У директора ООО «Реставратор» Рустема Хасанова (Чуйковский округ) — 867 тыс. руб., у главы судостроительной корпорации «Ак барс» Рената Мистахова (Волжский округ) — 650 тыс. руб. Все они выдвигаются в округах, где нет кандидатов «Единой России», и рассчитывают на победу.

Среди выдвиженцев других партий больше всего собрали также те, кому единороссы освободили округа. Это, например, новый лидер Партии роста Олег Коробченко (Электротехнический округ). В его фонд поступило почти 300 тыс. руб. Владелец медицинского бизнеса Альмир Михеев (выдвинулся от «Справедливой России» в Прибрежном округе) собрал 505 тыс. руб.

В то же время лидер справороссов Рушания Бильгильдеева (баллотируется в Шаляпинском округе) собрала пока лишь 100 тыс. руб. Глава фракции коммунистов в думе Казани Алексей Серов (Чуйковский округ) — 149 тыс. руб., выдвинутая «Яблоком» противница строительства мусоросжигательного завода Вера Керпель (Волжский округ) — 97 тыс. руб. Самая низкобюджетная кампания ожидается у представителя КПРФ Азата Садыкова в Юго-Восточном округе. Ему пожертвовали лишь 100 руб. Впрочем, у многих кандидатов пока нет вообще никаких поступлений.

Напомним, в этом году размеры избирательных фондов в Татарстане были увеличены. Для региональных отделений партий на выборах в республиканский парламент размер фонда не должен превышать 50 млн руб. (ранее — не более 30 млн руб.). Для кандидатов в одномандатных округах предельный размер фонда увеличен до 5 млн руб. (ранее составлял 3 млн руб.). На предыдущих выборах в 2014 году победила «Единая Россия» с результатом 84,2%. КПРФ получила 5,5%. Остальные партии в парламент не прошли. Тогда только единороссы смогли максимально наполнить свой избирательный фонд (30 млн руб.). КПРФ смогла собрать 3,7 млн руб., «Справедливая Россия» — 5,2 млн руб., ЛДПР — 2,2 млн руб., «Коммунисты России» — 1,2 млн руб. Фонды других участников выборов составляли менее 1 млн руб.

Кирилл Антонов