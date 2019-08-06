«Еврохим» получил денежный поток

«Еврохим» в первом полугодии нарастил основные финансовые показатели, увеличив выручку на 14%, до $3 млрд, EBITDA — на 21%, до $819 млн. При этом компания получила свободный денежный поток в $136 млн, которые может потратить на инвестиции. Компания нарастила продажи удобрений практически во всех сегментах и ожидает хороших перспектив на осень.

Показатель EBITDA группы «Еврохим» Андрея Мельниченко в первом полугодии 2019 года по МСФО вырос на 21%, до $819 млн, рентабельность по EBITDA составила 27% против 25% годом ранее. Как пояснил “Ъ” исполнительный директор компании Петтер Остбо, во втором полугодии этот показатель ожидается на похожем уровне.

Выручка «Еврохима» увеличилась на 14%, до $3 млрд, что в производителе объясняют ростом продаж на 8% и благоприятной ценовой конъюнктурой. Чистая прибыль выросла втрое, до $612 млн.

При этом «Еврохим» получил положительный свободный денежный поток в $136 млн. По словам господина Остбо, компания может инвестировать эти средства с учетом большого количества реализуемых проектов. Операционный денежный поток составил $567 млн (рост на 12%). Как поясняют в «Еврохиме», он в 1,2 раза покрыл потребность группы в капитальных затратах и позволил финансировать текущие инвестпроекты из собственных средств. Капзатраты компания снизила на 16%, до $464 млн.

Ее чистый долг на конец июня остался на уровне конца 2018 года в $3,4 млрд, соотношение долга к EBITDA снизилось с 2,29 до 2,09.

Объем продаж удобрений «Еврохима» с учетом сторонней продукции в первом полугодии составил 7,8 млн тонн (рост на 9%). Как уточнили в компании, продажи удобрений выросли во всех сегментах, кроме фосфорного, где спад составил 4% в основном из-за роста запасов и снижения цен на DAP. Объем реализации азотных удобрений увеличился на 7%, до 4,7 млн тонн, комплексных — на 10%, до 1,4 млн тонн. Продажи калийных удобрений составили 389 тыс. тонн. Всего Усольский калийный комбинат в январе-июне произвел 467 тыс. тонн хлоркалия. «Еврохим» подтвердил планы по выходу фабрики на мощность в 1,1 млн тонн в 2019 году, на 2,3 млн тонн — к концу следующего года. При этом незначительная модернизация оборудования позволит группе выйти на добычу 2,9 млн тонн калия в течение двух лет, отмечают в компании.

В то же время темпы развития горных работ на втором калийном проекте группы в Волгоградской области «Еврохим-Волгакалий» «оказались ниже запланированных по причине геологии». В компании рассчитывают до конца года завершить анализ 3D-сейсморазведки для улучшения планирования подготовки и ведения горных работ. Проектная мощность двух уже построенных стволов и завода остаются на заявленном уровне — 10–12 млн тонн руды для выхода на готовую продукцию в размере 2,3 млн тонн соответственно, отметили в «Еврохиме». Как пояснил “Ъ” Петтер Остбо, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру на калийном рынке, оба завода компании остаются «в самом низу так называемой кривой издержек».

В перспективе в «Еврохиме» ожидают стабильного спроса по выгодным ценам в азотном сегменте.

Там отмечают, что летние цены на карбамидо-аммиачную селитру (КАС) в США будут выше прогнозируемых. Форвардный спрос на рынках карбамида формируется на уровне порядка $265–275 за тонну (FOB Балтийское море) до сентября с учетом сохраняющейся короткой глобальной эксклюзивной позиции потенциального экспорта из Китая, поясняют в компании. Помимо этого, в «Еврохиме» считают, что сокращение на 20% производства фосфатов в Китае и рост цен на диаммоний фосфат (ДАФ) на $5 за тонну позволяет говорить о положительном прогнозе в этом сегменте на осень. На рынке калия сохранится незначительный дефицит, что будет поддерживать стабильные цены, отмечают в производителе.

Ольга Мордюшенко