Болтон: одной из причин выхода США из ДРСМД стал Китай

США решили покинуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за действий Китай, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News. «Они не являлись стороной ДРСМД, поэтому были вольны делать, что захотят. Это одна из причин, по которой президент Трамп вышел из договора»,— сказал господин Болтон.

По его словам, Вашингтон старается обеспечить безопасность своих союзников в Южной Корее и Японии. Господин Болтон сказал, что США изучает варианты по размещению американских ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Свои вооруженные силы нарастил Китай. Это он представляет угрозу»,— заявил советник по национальной безопасности.

Напомним, президент России Владимир Путин говорил, что Москва не отказывается от односторонних обязательств по выполнению условий ДРСМД. Он поручил Минобороны, МИДу, Службе внешней разведки РФ «тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США» по размещению и разработке ракет средней и меньшей дальности. Если США приступят к производству соответствующих систем, Россия тоже займется разработкой аналогичных ракет, пообещал господин Путин.

О переговорах России и США по ДРСМД читайте в материале “Ъ” «Разграничение стратегических вооружений».