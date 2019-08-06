MasterСard покупает часть бизнеса платежного сервиса Nets за €2,85 млрд

MasterСard объявил о покупке части бизнеса датского платежного сервиса Nets за €2,85 млрд. Сделка включает бизнес Nets по работе с корпоративными клиентами, в том числе связанный с клирингом и мгновенными платежами, а также с системами электронных счетов.

Покупка части бизнеса Nets поможет укрепить позиции MasterСard на скандинавском рынке — у созданной в 2010 году Nets, штаб-квартира которой находится в Копенгагене, есть также отделения в Швеции, Норвегии, Финляндии и Эстонии. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2020 года.

В отличие от многих других секторов, слияния и поглощения в сфере финансовых технологий растут на фоне общего роста платежных сервисов. По прогнозам консалтинговой компании McKinsey, финтех ожидает быстрая консолидация, а совокупная выручка этого сектора к 2023 году достигнет $3 трлн.

Яна Рождественская