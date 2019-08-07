Владимиру Путину показали талант и успех

Во вторник в Сочи Владимир Путин провел заседание попечительского совета фонда «Талант и успех», созданного для организации работы образовательного центра «Сириус»,— обсуждались планы расширения и распространения его практик на другие российские регионы. Пока схожие программы реализуются в 12 субъектах РФ, по нацпроекту «Образование» к 2024 году их количество должно вырасти до 65. Для самих учащихся с выдающимися способностями предполагается расширить программу поощрений — в частности, распространить ее с 2020 года и на студентов магистратуры.

Уже практически регулярные визиты Владимира Путина в «Сириус» выглядят не нарушающими течения жизни образовательного центра — во время инспекции нового корпуса «Школа» президент заглянул на семинар для игроков и тренеров юношеских хоккейных команд, в кабинет физики и в химическую лабораторию, где в это время шли лабораторные занятия. В ходе осмотра корпуса глава фонда «Талант и успех» (создан для организации работы центра) Елена Шмелева поведала президенту о планах расширения «Сириуса», не дожидаясь заседания попечительского совета фонда. По ее словам, неподалеку планируется построить похожие корпуса — к декабрю 2020 года появится «Спорт», а еще через год — корпус «Искусство».

Открывая заседание попечительского совета фонда, Владимир Путин напомнил, зачем все это затевалось: «Проект "Сириус" призван стать своего рода лабораторией, площадкой для творческой свободы, поиска и экспериментов, в том числе здесь должны рождаться и внедряться практики, передовые тенденции в дизайне, урбанистике, социальном развитии, создании новых возможностей для людей, для молодежи». Сказанное было подтверждено статистикой: за четыре года в центре прошли обучение 30 тыс. детей и 4 тыс. педагогов.

Теперь «Сириус», выросший из идеи передать часть олимпийских объектов в пользование новому детскому спортивному центру, а затем — проекту для поддержки одаренных детей, должен вырасти в масштабный инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) площадью 143 га. Концепция центра была представлена еще на площадке Петербургского международного экономического форума. Среди резидентов российские власти видят «ведущие высокотехнологичные компании» — для них закон «Об инновационных научно-технологических центрах» предлагает ряд преференций (например, по страховым социальным взносам).

Ядром центра должен стать научно-технологический университет «Сириус» — он начнет работу в этом году и будет вести подготовку по ключевым направлениям новой экономики (информационные технологии, искусственный интеллект, генетика и науки о жизни, когнитивные исследования).

Также в 2020 году в рамках ИНТЦ должен заработать Имеретинский лицей. Для учащихся и их преподавателей предусматривается расширение системы поощрений — как сообщил президент, в 2019 году не только школьники, выигравшие медали на олимпиадах международного уровня по общеобразовательным предметам, но и тренеры этих команд получат премии президента (за высшую ступень — 1 млн руб., за серебро — 500 тыс. руб., а за бронзу — 400 тыс. руб.). С 2020 года будет расширена программа грантов для студентов — учащиеся вузов (теперь и студенты магистратуры), проявившие выдающиеся способности, станут получать 20 тыс. руб. ежемесячно.

Распространение опыта «Сириуса» по стране заложено в нацпроект «Образование» — до конца этого года центры для талантливых детей и молодежи должны быть созданы не менее чем в 10 субъектах РФ, до конца 2021 года — в 35, а к 2024 году — как минимум в 65 регионах. Предполагается, что в итоге они появятся в каждом регионе. Пока, по словам Елены Шмелевой, 52 региона заключили с фондом соглашения (по ним «Талант и успех» оказывает методологическое сопровождение), а на 12 территориях уже реализуются похожие программы.

Неясной пока остается судьба планов по выводу фонда «Талант и успех» на самоокупаемость — ранее о том, что эта цель может быть достигнута к 2019 году, говорил руководитель администрации президента Антон Вайно (после того как в 2016 году президент раскритиковал использование фондом бюджетных средств). Впрочем, итоги 2018 года пока далеки от этой цели — как следует из отчета фонда «Талант и успех», опубликованного на сайте Минюста, за год было потрачено 4,3 млрд руб. частных средств (полученных от российских граждан и организаций), а бюджетных — почти вдвое больше, 8,1 млрд руб. При этом большая часть государственных средств (6,2 млрд руб.) была использована на мероприятия, «связанные с приобретением инфраструктурных объектов» в Сочи.

Евгения Крючкова, Сочи