В центре Челябинска нарисовали огромное грустное лицо и знаки для инопланетян

Художник из Перми Алексей Илькаев нарисовал на площади Революции в центре Челябинска грустное лицо и опознавательные знаки для высадки инопланетян. Художественная акция прошла в рамках фестиваля «Арт-резиденция».

На создание рисунков на асфальте ушло 12 банок белой краски, которая смывается дождем. По задумке автора, вместе с исчезновением граффити должна пройти грусть челябинцев. По словам Алексея Илькаева, жители города разочарованы переносом основной части мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были пройти в Челябинске, в Санкт-Петербург. «Люди обеспокоены тем, что в Челябинск не приедут главы государств, и жители города так же, как и в Перми, окажутся на окраине актуальной повестки. Поэтому я подумал о том, чтобы поддержать жителей Челябинска и организовать виртуальную встречу с иной цивилизацией, подготовив для них опознавательные знаки того места, куда можно приземлиться»,– говорит художник.