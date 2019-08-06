«Плагин за один клик способен отформатировать всю презентацию»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Юрий Митин рассказывает, как быстро новый сервис привлек клиентов и инвестиции.

В 2017 году после двух лет жизни в США Антон Урбанас с партнером решил закрыть боль многих консультантов — создать плагин DeckRobot для PowerPoint, который за один клик способен отформатировать всю презентацию.

Вдохновением послужила история знакомого, который сделал плагин для Excel. Одна крупная технологическая компания захотела его купить за восьмизначную сумму, после чего Антон понял, что рынок дополнений для офисных программ — очень прибыльный бизнес. Фокус внимания бизнесмена был направлен на программу, с которой сам Антон долго мучился на корпоративной работе,— PowerPoint. Ребята написали код, и как только был готов первый прототип DeckRobot, появились желающие им воспользоваться.

Финансовые результаты

Первые вложения составили всего $1,2 тыс. Это были личные средства. В дальнейшем разработчики привлекли несколько миллионов долларов инвестиций от бизнес-ангелов.

Сейчас компания DeckRobot входит в топ-5 игроков на рынке по выручке среди разработчиков при том, что нормальная операционная маржинальность в этом бизнесе превышает 70%. Спустя два года после старта клиентами DeckRobot стали компании из списка Fortune 500 в США, Великобритании, Восточной Европе и ЕС.

Сейчас в компании трудятся более 15 человек, в основном инженеры. DeckRobot активно развивает свои офисы продаж в Сан-Франциско и Лондоне, а также планирует открыть их в Азии. Дальнейшие планы связаны с привлечением новых инвестиций.