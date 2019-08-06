Setl Group могут включить в список системообразующих застройщиков

В настоящее время на межведомственной комиссии при правительстве РФ рассматривается вопрос о включении компании Setl Group в список системообразующих застройщиков. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. Эту же информацию “Ъ-СПб” подтвердили в пресс-службе строительной компании.

Ранее сообщалось о том, что под критерии, разработанные Минстроем, подпадают лишь две компании в России — Группа ЛСР и «Пик».

В случае признания компании системообразующим застройщиком, ей предоставляются особые условия, в частности реализация квартир по старым правилам при более низкой готовности дома. При применении общих правил, продажа квартир без перехода на эскроу-счета возможна, если готовность объекта составляет 30%.

Мария Кузнецова