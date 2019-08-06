«Роскосмос» вслед за SpaceX снизил цены на запуск малых спутников

Компания «Главкосмос пусковые услуги» (входит в «Роскосмос») почти вдвое снизила цены на пуски ряда космических аппаратов и микроспутников на ракетах «Союз-2» в 2020 году. В 2018-м запуск 1 кг груза стоил $20–30 тыс. Теперь эта сумма составляет $15–17 тыс., рассказали «РИА Новости» в пресс-службе компании.

Снижение цен обусловлено ростом конкуренции на рынке пусков попутных полезных нагрузок, пояснил директор по продажам «Главкосмос пусковые услуги» Евгений Солодовников. «Стоимость запуска космических аппаратов формата кубсат размерности 3U (со сторонами 10х10х30 см) составит $170 тыс. В рамках запуска микроспутников на этих же миссиях компания уже подписала контракты с рядом заказчиков по цене от $15 тыс. до $17 тыс. за килограмм»,— сообщили в компании.

Накануне, 5 августа, о снижении цен объявила SpaceX. Она представила новую, «бюджетную программу» для запуска малых спутников на солнечно-синхронную орбиту. Пуск микроспутников американской компанией обойдется в 15 тыс. за 1 кг. SpaceX также предоставляет возможность совместного использования спутников весом до 150 кг за $2,25 млн.

Ранее SpaceX по заказу NASA разработала первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon, предназначенный для доставки космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) и их возвращения на Землю. С 2011 года американцев доставляли на МКС российские корабли «Союз». Первый полет Crew Dragon к МКС без экипажа состоялся 2 марта с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Возникнут ли у «Роскосмоса» проблемы из-за корабля SpaceX, читайте в материале “Ъ FM” «Crew Dragon посоперничает с "Союзами"».