Директора шахтинского рынка оштрафовали на 1 млн рублей за взятку главе города

Шахтинский городской суд оштрафовал директора ООО «Шахтинский рынок» Анатолия Юркова на 1 млн руб. за дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за заведомо незаконное бездействие (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Суд установил, что подсудимый в феврале 2017 года передал заместителю главы администрации Шахт Сергею Галатову взятку, предназначенную для главы администрации города Игоря Медведева. Взамен директор рынка просил не штрафовать предпринимателей за незаконную торговлю на предрыночной территории, арендуемой ООО «Шахтинский рынок» в праздничные дни.

Ранее экс-замглавы администрации Шахт господина Галатова осудили на три года условно. Кроме того, он два года не сможет осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органах исполнительной власти и местного самоуправления.

Дело главы городской администрации Игоря Медведева находится на рассмотрении у Шахтинского городского суда. Кроме получения взятки, его подозревают в крупном мошенничестве. По версии следствия, господин Медведев в период с декабря 2011 года по октябрь 2014 года похитил деньги общей суммой 1,6 млн руб, которые его знакомый одолжил ему на покупку и ремонт квартиры.

Подробнее о деле экс-главы Шахт Игоря Медведева читайте в материале “Ъ-Юг” «Бывшему главе Шахт прибавилось дело»

Дарья Голякова