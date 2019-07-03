Экс-главу администрации Шахт Игоря Медведева будут судить за взятку

В Шахтинский суд направили дело бывшего главы администрации города, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Из информации на сайте администрации города следует, что речь идет об Игоре Медведеве. Его обвиняют в получении взятки через посредника за незаконное бездействие (ч. 4 ст. 290 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в период с апреля по май 2017 года обвиняемый, через своего заместителя получил от директора ООО «Шахтинский рынок» взятку 70 тыс руб. Взамен он обещал не проводить проверок и не привлекать продавцов к ответственности. Как ранее писал „Ъ-Юг“, экс-заместителя главы Шахт Сергея Галатова в мае этого года осудили за посредничество во взяточничестве на три года условно.

Кроме того, господин Медведев в период с декабря 2011 года по октябрь 2014 года похитил деньги общей суммой 1,6 млн руб, которые его знакомый одолжил ему на покупку и ремонт квартиры.

Подробнее о деле Экс-главы Шахт Игоря Медведева читайте в материале „Ъ-Юг“ «Бывшему главе Шахт прибавилось дело».

Дарья Голякова