Мэрия Челябинска продает под строительство три участка в Каштакском бору

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска объявил аукцион по продаже трех участков в Каштакском бору общей площадью 5 тыс. кв. м. Земля предоставляется под возведение коттеджного поселка. Торги назначены на 8 августа. Активисты движения «Экочел» требуют отменить аукцион из-за возможного повреждения и вырубки реликтовых сосен в бору.

Как следует из аукционной документации, три участка, ранее принадлежавшие детскому дому, предназначаются для возведения коттеджей. Известно, что на территории есть возможность подключения к водопроводу, электричеству, газу. Начальная стоимость лотов не указывается. «Приобретатель должен будет строить сети по территории памятника природы, что запрещено законом. В результате здесь может появиться продолжение “Соколиной горы” или другой аналогичный поселок с вырубкой большого количества реликтовых сосен. Мы требуем от главы города отменить данный аукцион, а также будем просить министерство экологии Челябинской области разобраться с данной ситуацией и не разрешать проезд на эти участки и строительство объектов», - говорит руководитель движения «Экочел» Ильдар Файзуллин.

В министерстве экологии Челябинской области сообщили, что спорные участки хоть и находятся в Каштакском бору, но не входят в границы памятника природы и находятся в собственности муниципалитета. Ведомство инициировало проверку по факту продажи участков, сообщил начальник управления экологического просвещения минэкологии региона Виталий Безруков. «Министерство экологии не будет давать разрешения на проезд техники по смежной территории через участки в памятнике природы, и тем более согласовывать проведение коммуникаций через них. В этом году мы планируем увеличить границы особо охраняемой территории “Памятник природы Каштакский бор” на 200 га и готовы рассмотреть возможность передачи этих трех участков в территорию памятника природы, если такое решение примет городская администрация», - отметил господин Безруков.