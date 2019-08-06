«Ведомости»: доходы телеканалов от рекламы продолжают сокращаться

Российский рынок ТВ-рекламы продолжает падать, сократившись на 9–10% в первом полугодии 2019 года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в телекомпаниях и рекламных группах.

По мнению источников издания, стагнировать ТВ-реклама начала прошлой осенью. Тогда, ТВ потеряло статус самого доходного медиа в России: его обогнал интернет. Причинами сокращения российского рынка рекламы на телевидении, по мнению собеседников газеты, могут быть стагнация отечественной экономики, сокращение телеаудитории и увеличение расценок на ТВ-рекламу. Так, рекламные доходы интернет-компаний продолжают расти, а телеканалов — падать. Согласно исследованиям, по суточному охвату аудитории интернет в России уже обошел ТВ. При этом доверие к телеканалам, по оценкам последнего опроса «Левада-центр», за последние десять лет в России упал на 25%. В 2018 году чистый убыток «Первого канала» составил 6,8 млрд руб.

По мнению источников «Ведомостей», во второй половине года ситуация кардинально не изменится – рынок ТВ-рекламы продолжит показывать минус. В первом квартале 2019 года рекламодатели сократили расходы на продвижение в эфире на 6% до 41,5–42 млрд руб., тогда рынок ушел в минус впервые за четыре года.

О том, как телевидение теряет аудиторию, но пока остается главным каналом информации, читайте в материале “Ъ”.