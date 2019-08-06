Вступил в силу закон об ужесточении наказания для водителей, не пропустивших скорую

В России вступил в силу закон, по которому повышаются штрафы для водителей, не пропустивших скорую помощь или машины других экстренных служб со спецсигналом. Теперь нарушителям грозит штраф в размере 3–5 тыс. руб. либо лишение водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.

Также предусматривается наказание за препятствование действиям медицинских работников. Если нарушение привело к причинению тяжкого вреда здоровью пациента по неосторожности, обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы. Если пациент умрет, то срок наказания составит до четырех лет. Если препятствование работе врачей не отразилось на состоянии пациента, нарушителю грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

В 2017 году в Госдуме предлагали ужесточить наказание за непропуск скорой помощи: повысить штраф до 30 тыс. руб. и лишать прав на срок до трех месяцев. Поводом стал инцидент на Камчатке, где девушка перегородила дорогу бригаде скорой помощи. Из-за этого медики не успели вовремя добраться до больного, и он умер. Однако предложенный законопроект дальше первого чтения не прошел.

О других инцидентах с непропуском машин скорой читайте в публикации “Ъ FM”.