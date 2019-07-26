Путин подписал законы о наказании за препятствование работе врачей

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов об ответственности за препятствование работе медицинских работников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Если нарушение привело к причинению тяжкого вреда здоровью пациента по неосторожности, максимальное наказание составит двух до четырех лет лишения свободы, а если к смерти — до четырех.

Помимо этого, в статьи об умышленном причинении легкого вреда здоровью (с. 115 УК РФ), а также угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) добавлены новые квалифицирующие признаки (дополнительные обстоятельства преступления): совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга. Максимальное наказание по ст. 115 составит до двух лет лишения свободы, по ст.119 — до пяти лет.

В случае, если препятствование работе врачей не отразилось на состоянии пациента, нарушителю грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Также законом повышаются штрафы для водителей, которые не пропустили скорую помощь или машины других экстренных служб со спецсигналом. Сейчас для них предусмотрено наказание в виде штрафа в 500 руб. либо лишение прав на срок до трех месяцев. Штрафы повысились до 3–5 тыс. руб., а срок лишения водительских прав — от трех месяцев до одного года.