КНДР произвела очередной пуск неопознанных снарядов

Северная Корея произвела очередные пуски — в провинции Хванхэ-Намдо в направлении моря были выпущены два неопознанных снаряда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Испытания проходят на фоне критики со стороны Пхеньяна совместных учений США и Южной Кореи.

Ранее КНДР объявила об испытаниях новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Лидер страны Ким Чен Ын лично руководил пусками с наблюдательного пункта в ночь на 2 августа.

Северная Корея за последние три месяца несколько раз осуществляла запуски ракет. Предыдущие были проведены 4 и 9 мая, а также 25 июля — в ходе всех них испытывались оперативно-тактические ракеты.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Корея метает копии "Искандеров"».