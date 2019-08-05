Умер композитор Сергей Березин

Российский и советский композитор Сергей Березин умер на 82-м году жизни, сообщила поэтесса Лариса Рубальская, которая активно с ним сотрудничала. «Это был прекрасный удивительный благородный и порядочный человек»,— написала она на своей странице в Instgram.

Сергей Березин является автором таких песен, как «Снег кружится», «Идет солдат по городу», «На дальней станции сойду», «Мона Лиза». Его композиции исполняли Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Филипп Киркоров и другие артисты.

Господин Березин некоторое время был в составе «Самоцветов», но затем вышел из него и основал ансамбль «Пламя». Он был его художественным руководителем. В 1988 году композитор получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 2001-м — Народного артиста России.