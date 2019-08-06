Рис подвела конъюнктура

Имущество ООО «Отечественная крупяная компания» выставили на торги. Единым лотом с аукциона продадут нежилые здания, земельные участки и оборудование рисозавода. Стоимость имущества оценили в 170,6 млн руб., частично оно в залоге у АО «Россельхозбанк», по заявлению которого компания была обанкрочена в прошлом году. Эксперты оценивают шансы продать имущество за установленную стои­мость как невысокие.

Конкурсный управляющий ООО «Отечественная крупяная компания» Руслан Хагундоков выставил на торги имущество компании. Единым лотом с аукциона будет продано 11 нежилых зданий общей площадью 8,8 тыс. кв. м, расположенных в Калининском районе Краснодарского края, а также земельный участок, сооружение приема зерна и оборудование рисозавода с годовой мощ­ностью производства 60 тыс. т риса-крупы. Начальная ­цена лота составляет 170,6 млн руб. Имущество час­тично в залоге у АО «Россельхозбанк».

В октябре 2018 года по иску Россельхозбанка и Е. А. Щербакова организация признана банк­ротом. Сумма исковых требований не называется, однако, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», к компании заявлены требования на 6,8 млн руб., ранее предприятие выступало ответчиком по искам на 21,9 млн руб., в арбитраж поступают новые иски.

В 2016 году ООО «Отечественная крупяная компания» входило в тройку крупнейших произ­водителей обработанного риса в РФ, имея го­довой финансовый оборот 470 млн руб.

Предприятие уступало тогда только Южной рисовой компании (1,3 млрд руб.) и компании «Промсервис-юг» (718 млн руб.).

По данным с сайта компании, основным видом деятельности рисовой компании являлось производство круглозерного шлифованного риса. Перечень производимой продукции включал в себя рис-крупу, рис-дробленку, рис-камалино (для азиатских республик), рисовую мучку.

ООО «Отечественная крупяная компания» зарегистрировано в сентябре 2011 года, бенефициар — Вартан Вартанян. Согласно финотчетности, в 2013 году выручка компании составила 52,9 млн руб., чистая прибыль — 1,1 млн руб. В 2014 году эти показатели составляли 193,4 млн руб. и 727 тыс. руб., в 2015 году — 143 млн руб. и 269 тыс. руб., в 2016 году — 18,5 млн руб. и 2 тыс. руб. соответственно.

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» говорит, что к банкротству компании, по-видимому, мог привести высокий уровень долга, накопленный на фоне стагнации потребления в условиях роста реальных кредитных ставок. «Это продукт „экономики застоя“, сформированной в последнее десятилетие в РФ под влиянием избыточно жесткой монетарной и бюджетной политики в отсутствии каких-либо признаков ее изменения. Что касается продажи имущества, это зависит от готовности конкурсных управляющих идти на уступки по цене.­ Учитывая, что выручка компании в лучшие годы составляла около 200 млн руб., а стоимость активов в 2016 году, когда она еще в полной мере функционировала, оценивалась на рынке на уровне 470 млн руб., и принимая во внимание стоимость лота, конкурсные управляющие пока, как представляется, не делают значимых скидок, способных привлечь инвесторов»,— говорит аналитик.

Ранее гендиректор и владелец обанкротившегося ООО «Марьянский рисозавод» Вячеслав Коваленко говорил, что ухудшение финпоказателей на таких предприятиях происходит на фоне изменения конъюнктуры рынка. «Раньше при избытке риса-сырца перерабатывающих мощностей было мало. Теперь такие компании, как „АФ Групп“, выселковский „Агрокомп­лекс“, имеют большие объемы сельхозугодий и обеспечивают собственные перерабатывающие комплексы. Если же закупать сырец в нужных объемах на рынке, бизнес перестает быть рентабельным»,— сказал Вячеслав Коваленко.

Елена Рыжкова