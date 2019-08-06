Газовозы огибают пошлины

По данным “Ъ”, НОВАТЭК просит правительство освободить зафрахтованные им газовозы от таможенных пошлин. Их придется платить, если компания перенесет в Мурманск точку перевалки сжиженного газа с танкера на танкер из норвежского Хоннингсвога. Тогда рейс Сабетта—Мурманск станет каботажным, а поскольку танкеры НОВАТЭКа ходят под иностранным флагом, они подпадают под процедуру временного ввоза. Сейчас вопрос прорабатывается в правительстве, но, как отмечают собеседники “Ъ”, цена вопроса не так велика — около $11 млн.

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в середине июня направил письмо премьеру Дмитрию Медведеву, в котором попросил не взимать таможенные пошлины с зафрахтованных компанией СПГ-танкеров под иностранным флагом, получивших право ходить по Севморпути. Это нужно для того, чтобы НОВАТЭК смог организовать временную перевалку СПГ возле Мурманска — в восточной части Кильдинского пролива.

Сейчас такая перевалка происходит в норвежском Хоннингсвоге. Она необходима для того, чтобы вывести всю продукцию завода «Ямал СПГ», расположенного в Сабетте, на мировые рынки — завод был запущен раньше, чем были готовы все строящиеся для него танкеры ледового класса Arc7. Соответственно, сейчас такие танкеры с грузом СПГ не идут в Европу, а совершают примерно в два раза более короткий рейс до Хоннингсвога, где перегружают газ на обычные СПГ-танкеры без ледового класса, которые по этой причине не способны прийти в Сабетту. Сейчас все зафрахтованные НОВАТЭКом СПГ-танкеры ходят под иностранным флагом, для чего компания получила специальное разрешение правительства (на 26 судов — до 2044 года, на остальные — до 2022 года).

Если место перевалки будет перемещено в Мурманск, то эти танкеры под иностранным флагом, которые раньше совершали международный рейс (в Хоннингсвог), станут заниматься каботажем. В этом случае «возникнет обязательство по оформлению временного ввоза судов с уплатой таможенных пошлин в размере 0,15% от таможенной стоимости, которая составляет $7,5 млрд», говорится в письме. Таким образом, речь идет о $11,25 млн. Леонид Михельсон просит правительство освободить суда от этих пошлин, для чего необходимо внести изменения в решения Евразийской экономической комиссии и комиссии Таможенного союза.

Как пояснил “Ъ” партнер практики таможенного права и внешней торговли Bryan Cave Leighton Paisner Владимир Чикин, в том случае, если суда ввозятся в Россию для совершения внутренних перевозок, они облагаются таможенной пошлиной в рамках режима временного ввоза. Евразийская экономическая комиссия может внести эти суда в список товаров, с которых в рамках временного ввоза не взимаются пошлины в течение определенного периода. При этом юрист напоминает, что таможенные пошлины распределяются между членами Евразийского союза в зависимости от размера экономики, при этом около 85% пошлин получает Россия. «Россия может сказать, что не хочет взимать пошлины с этих судов, но ей также придется убедить других членов союза отказаться от своей доли пошлин»,— говорит Владимир Чикин.

По данным “Ъ”, премьер Дмитрий Медведев поручил главе Минэкономики Максиму Орешкину проработать вопрос.

В Минэкономики подтвердили “Ъ”, что такое поручение поступило и «его рассмотрение запланировано на августовском заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции». В министерстве отметили, что «окончательное решение будет принято после проведения комплексного анализа эффективности предлагаемой меры».

В НОВАТЭКе “Ъ” заявили, что «в связи с принятием правительством РФ решения о создании морских перегрузочных комплексов в Мурманской области и на Камчатке НОВАТЭКом осуществляется перенос грузовых операций по перевалке СПГ с танкера на танкер из Норвегии в российские территориальные воды. До полной реализации указанных проектов данные операции с декабря 2019 года будут производиться по временной схеме борт-в-борт в районе Кильдинского пролива». В компании отметили, что обращение об освобождении от таможенных пошлин потребовалось «для сохранения экономических параметров реализации проекта "Ямал СПГ", согласованных с кредиторами и акционерами».

Юрий Барсуков, Дмитрий Козлов