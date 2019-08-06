Газовозы огибают пошлины

По данным “Ъ”, НОВАТЭК просит правительство освободить зафрахтованные им газовозы от таможенных пошлин. Их придется платить, если компания перенесет в Мурманск точку перевалки сжиженного газа с танкера на танкер из норвежского Хоннингсвога. Тогда рейс Сабетта—Мурманск станет каботажным, а поскольку танкеры НОВАТЭКа ходят под иностранным флагом, они подпадают под процедуру временного ввоза. Сейчас вопрос прорабатывается в правительстве, но, как отмечают собеседники “Ъ”, цена вопроса не так велика — около $11 млн.
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в середине июня направил письмо премьеру Дмитрию Медведеву, в котором попросил не взимать таможенные пошлины с зафрахтованных компанией СПГ-танкеров под иностранным флагом, получивших право ходить по Севморпути. Это нужно для того, чтобы НОВАТЭК смог организовать временную перевалку СПГ возле Мурманска — в восточной части Кильдинского пролива.
Сейчас такая перевалка происходит в норвежском Хоннингсвоге. Она необходима для того, чтобы вывести всю продукцию завода «Ямал СПГ», расположенного в Сабетте, на мировые рынки — завод был запущен раньше, чем были готовы все строящиеся для него танкеры ледового класса Arc7. Соответственно, сейчас такие танкеры с грузом СПГ не идут в Европу, а совершают примерно в два раза более короткий рейс до Хоннингсвога, где перегружают газ на обычные СПГ-танкеры без ледового класса, которые по этой причине не способны прийти в Сабетту. Сейчас все зафрахтованные НОВАТЭКом СПГ-танкеры ходят под иностранным флагом, для чего компания получила специальное разрешение правительства (на 26 судов — до 2044 года, на остальные — до 2022 года).
Если место перевалки будет перемещено в Мурманск, то эти танкеры под иностранным флагом, которые раньше совершали международный рейс (в Хоннингсвог), станут заниматься каботажем. В этом случае «возникнет обязательство по оформлению временного ввоза судов с уплатой таможенных пошлин в размере 0,15% от таможенной стоимости, которая составляет $7,5 млрд», говорится в письме. Таким образом, речь идет о $11,25 млн. Леонид Михельсон просит правительство освободить суда от этих пошлин, для чего необходимо внести изменения в решения Евразийской экономической комиссии и комиссии Таможенного союза.
Как пояснил “Ъ” партнер практики таможенного права и внешней торговли Bryan Cave Leighton Paisner Владимир Чикин, в том случае, если суда ввозятся в Россию для совершения внутренних перевозок, они облагаются таможенной пошлиной в рамках режима временного ввоза. Евразийская экономическая комиссия может внести эти суда в список товаров, с которых в рамках временного ввоза не взимаются пошлины в течение определенного периода. При этом юрист напоминает, что таможенные пошлины распределяются между членами Евразийского союза в зависимости от размера экономики, при этом около 85% пошлин получает Россия. «Россия может сказать, что не хочет взимать пошлины с этих судов, но ей также придется убедить других членов союза отказаться от своей доли пошлин»,— говорит Владимир Чикин.
В Минэкономики подтвердили “Ъ”, что такое поручение поступило и «его рассмотрение запланировано на августовском заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции». В министерстве отметили, что «окончательное решение будет принято после проведения комплексного анализа эффективности предлагаемой меры».
В НОВАТЭКе “Ъ” заявили, что «в связи с принятием правительством РФ решения о создании морских перегрузочных комплексов в Мурманской области и на Камчатке НОВАТЭКом осуществляется перенос грузовых операций по перевалке СПГ с танкера на танкер из Норвегии в российские территориальные воды. До полной реализации указанных проектов данные операции с декабря 2019 года будут производиться по временной схеме борт-в-борт в районе Кильдинского пролива». В компании отметили, что обращение об освобождении от таможенных пошлин потребовалось «для сохранения экономических параметров реализации проекта "Ямал СПГ", согласованных с кредиторами и акционерами».
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