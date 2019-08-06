Тамбовские отходы оставят старым подрядчикам

Региональный оператор по обращению с отходами АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) может продолжить работу с прежними перевозчиками мусора, несмотря на претензии участников рынка. Ранее ТСК по решению областного управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) организовала три аукциона на общую сумму 6,6 млрд руб. Ведомство предписало провести торги после жалобы местного ООО «ТЭКО-сервис», не попавшего в декабре 2018-го в пул перевозчиков мусора: тогда ТСК заключила 15 договоров на 5,4 млрд руб., каждый — с единственным поставщиком без торгов. Новые аукционы фактически не изменили выбор перевозчиков, «ТЭКО-сервис» вновь оказался ими недоволен, но ФАС отклонила повторные жалобы. Эксперты напоминают, что теперь регоператор вправе «самостоятельно обеспечить транспортирование» мусора.

Тамбовский региональный оператор по обращению с отходами (через компанию с таким статусом выстраиваются отношения с остальными участниками рынка) ТСК может оставить прежних перевозчиков мусора, сообщили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе компании. В декабре 2018 года ТСК заключила 15 договоров на транспортировку отходов на общую сумму 5,4 млрд руб., каждый — с единственным поставщиком без торгов. После жалобы не попавшего в пул перевозчиков местного участника рынка ООО «ТЭКО-сервис» областное управление ФАС обязало регоператора провести торги в виде аукциона в электронной форме. Компания организовала три аукциона на общую сумму 6,6 млрд руб., однако на эти торги никто не заявился. В ФАС России на конкурсную документацию вновь пожаловался «ТЭКО-сервис», а также ООО «Экоавтотранс». По данным “Ъ-Черноземье”, эти компании объединяют общие бизнес-интересы.

По мнению «ТЭКО-сервиса», аукционная документация была составлена с нарушением норм действующего законодательства и направлена на ограничение количества потенциальных участников аукциона. В том числе претензии коснулись и формирования лотов. «Районы и города, сгруппированные в один лот, зачастую не граничат между собой и значительно удалены друг от друга и от мест размещения отходов», — рассказывали в компании. В ТСК поясняли, что основным критерием формирования лотов является распределение территорий «по принципу смешивания наиболее и наименее экономически выгодных»: «Связано это с тем, что густонаселенные и близко находящиеся к местам захоронения отходов территории заинтересуют участников гораздо быстрее тех, которые являются малонаселенными и имеют значительные затраты по транспортированию мусора».

В компании “Ъ-Черноземье” рассказали, что ФАС признала все жалобы необоснованными. «Теперь в соответствии с п. 13 постановления правительства РФ №1133 “Об утверждении правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора» компания самостоятельно обеспечит вывоз мусора на территории региона. Ранее мы на законных основаниях заключили договоры с перевозчиками в каждом из районов области по минимальным ценам»,– добавили в ТСК. Как следует из текста постановления №1133, если аукцион на транспортировку отходов не состоялся, его организатор может самостоятельно обеспечить вывоз мусора или провести повторные торги.

Отметим, что аналогичное дело о торгах на транспортировку мусора ФАС рассматривает в отношении курского регоператора ООО «Экопол» (обслуживает Юго-Западную зону, объединяющую 17 районов). Как следует из документов ведомства, «Экопол» не проводил торги на услуги по транспортированию мусора, а сделал несколько закупок у единственного поставщика. Директор компании Юрий Алехин пояснил “Ъ-Черноземье”, что регоператор, вероятнее всего, проведет аукционы. Кроме того, ФАС подозревает АО «Спецавтобаза по уборке Курска» (обслуживает Северо-Восточную зону, объединяющую 12 муниципалитетов) в сговоре с победителями аукционов на вывоз мусора. В компании вчера не отвечали на звонки “Ъ-Черноземье”.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что регоператор действительно имеет право оставить прежних перевозчиков. «Речь идет именно о праве, то есть это не единственный предусмотренный законодательно сценарий: право на проведение повторного аукциона у него так же есть. Но в этом случае, судя по всему, регоператор исходит из того, что итог будет таким же, и заявок на участие не поступит»,– подчеркнул господин Горбунов. С другой стороны, «с высокой степенью уверенности» достаточно сложно сказать, что нарушений законодательства в действиях регоператора в части сохранения договорных отношений по заключенным контрактам нет.

«Технически, если руководствоваться положениями ФЗ «О контрактной системе…», организатор должен был либо провести новые аукционы, либо определить поставщика услуг путем запроса предложений. Но постановление №1133 позволяет регоператору при проведении процедур игнорировать целый ряд требований федерального закона, в частности, положение о последствиях признания аукциона несостоявшимся. Формулировка «самостоятельно обеспечить транспортировку» на самом деле выглядит крайне размытой. И какие действия могут под нее подпадать, а какие нет, сказать сегодня очень сложно, поскольку судебная практика, равно как и разъяснения положений закона, пока практически отсутствуют. Это технически дает почти неограниченную свободу регоператорам»,– пояснил Дмитрий Горбунов.

Александр Прытков