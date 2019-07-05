Тамбовский мусор оставили на старых колесах

Тамбовский региональный оператор по обращению с отходами АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) признал несостоявшимися торги на организацию транспортировки мусора, так как на них не было подано ни одной заявки. В том числе три лота на общую сумму 6,6 млрд руб. не заинтересовали ООО «ТЭКО-сервис», по жалобе которого и были заново организованы аукционы. Сегодня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрит жалобы компании на аукционную документацию. В «ТЭКО-сервисе» считают, что нынешние условия торгов ограничивают число их потенциальных участников, в том числе из-за группировки в один лот районов, которые «значительно удалены друг от друга и от мест размещения отходов». В ТСК объясняют это «гарантией охвата всех территорий», в том числе экономически невыгодных. Вывозить мусор в регионе пока планируют по старым контрактам.

Региональный оператор по обращению с отходами Тамбовской области (через компанию с таким статусом выстраиваются отношения с остальными участниками рынка) ТСК признала несостоявшимися торги на вывоз мусора, так как на них не было подано ни одной заявки. Напомним, в декабре прошлого года компания заключила 15 договоров на транспортировку отходов с единственным поставщиком без торгов. После жалобы не попавшего в пул перевозчиков местного участника рынка ООО «ТЭКО-сервис» областное управление ФАС обязало регоператора провести 4 июля торги в виде аукциона в электронной форме.

ТСК исполнила решение антимонопольного ведомства, предложив перевозчикам разыграть три лота на общую сумму порядка 6,6 млрд руб. Наиболее дорогим стал аукцион, объединивший Рассказово, Бондарский, Знаменский, Никифоровский, Рассказовский, Ржаксинский, Староюрьевский, Тамбовский и Токаревский районы: его начальная цена составила 2,3 млрд руб. Максимальная цена контракта на вывоз мусора из Кирсанова, Мичуринска, Уварова, Кирсановского, Мичуринского, Сосновского, Уваровского и Уметского районов была определена в размере 2,2 млрд руб. Перевозку отходов в Моршанске, Гавриловском, Жердевском, Инжавинском, Мордовском, Моршанском, Мучкапском, Первомайском, Петровском, Пичаевском и Сампурском районах оценили в 2,1 млрд руб.

Однако лоты никого не заинтересовали, а требовавший торгов «ТЭКО-сервис» обратился в ФАС с жалобами на аукционную документацию. Их ведомство рассмотрит сегодня. «Компания не подавала заявки на участие в аукционе, поскольку аукционная документация составлена, по нашему мнению, с нарушением норм действующего законодательства и направлена на ограничение количества потенциальных участников аукциона», — рассказали “Ъ-Черноземье““ в «ТЭКО-сервисе». В частности, по мнению перевозчика, не соответствуют территориальной схеме по обращению с отходами предложенные ТСК объем подлежащего вывозу мусора и схема потока отходов. Также, рассказали в компании, не определен способ коммерческого учета объема мусора, установлен необоснованно большой размер обеспечения заявки (87–91 млн руб.), а сроки оплаты услуг и ответственность перевозчика «противоречат нормам закона о контрактной системе».

Не устроило «ТЭКО-сервис» и формирование лотов: «Они сформированы таким образом, чтобы ограничить число потенциальных участников аукциона: районы и города, сгруппированные в один лот, зачастую не граничат между собой и значительно удалены друг от друга и от мест размещения отходов». Как следует из разъяснения ТСК по документации, основным критерием формирования лотов является распределение территорий «по принципу смешивания наиболее и наименее экономически выгодных». «Связано это с тем, что густонаселенные (то есть с соответствующими реальному объему отходов начислениями потребителям и удовлетворительным процентом оплаты) и близко находящиеся к местам захоронения территории заинтересуют участников гораздо быстрее тех, которые являются малонаселенными и имеют значительные затраты по транспортированию мусора», — отметили в компании. По мнению председателя аукционной комиссии Демьяна Ростунова, это условие не ограничивает конкуренцию, «а является гарантом охвата всех территорий» в зоне деятельности компании и, соответственно, «качественного исполнения обязанностей регионального оператора».

В ТСК “Ъ-Черноземье“ также пояснили, что весь мусор будет вывозиться по заключенным ранее контрактам: «Их действие прекратится после заключения контрактов по итогам новых торгов». Дальнейшие решения по организации аукционов будут приниматься после заседания ФАС, добавили в компании.

Александр Прытков