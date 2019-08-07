Пластик с доставкой

На растущем рынке онлайн-доставки продуктов проявилась неожиданная проблема, которая может серьезно осложнить жизнь игрокам. Для клиентов интернет-магазинов не секрет, что заказ крупной партии еды сопровождается обилием пластиковой упаковки, которая вызывает раздражение у все большего количества потребителей. Как говорят в X5 Retail Group, в которую входит онлайн-супермаркет «Перекресток», технический регламент, СанПиН и прочее обязывают строго соблюдать порядок товарного соседства продуктов. Сырую еду нельзя перевозить вместе с готовой, а товары, источающие сильный запах, должны быть отдельно от тех, которые запах могут впитывать.

Нормы оправданны: их нарушение действительно грозит потерей потребительских свойств товаров, но их исполнение приводит к обилию пластиковых пакетов, говорят в X5. Из-за этого часть клиентов жалуется в службу поддержки компании. В ответ X5 решила запустить пилотный проект по приему пакетов, в которых был доставлен заказ, чтобы оценить востребованность услуги и трудозатраты. Озабоченность X5 разделяют и в «Азбуке вкуса». Сеть начала тестировать доставку продуктов, упакованных в экосумки и экосетки. В данном вопросе важно соблюсти множество факторов — не вредить природе, не жертвовать удобством покупателей, не нарушать товарное соседство и не усложнять бизнес-процесс, перечисляет представитель «Азбуки вкуса».

Проблема может иметь далеко идущие последствия для участников рынка. Львиная доля продуктов через интернет доставляется в Москве, где не только самые состоятельные потребители, но и наиболее требовательная и сознательная аудитория. По данным опроса «Левада-центра», почти половина москвичей пользуются сумками и авоськами вместо пакетов, а каждый пятый предпочитает многоразовую упаковку. Получив в одном интернет-магазине вместе с продуктами гору пластика, эта аудитория вряд ли захочет снова воспользоваться услугами площадки.

Но, как рассказывает источник “Ъ” на рынке, доставка продуктов через интернет — крайне низкорентабельный бизнес. А отказ от пластика либо прием его на переработку может обернуться ростом расходов, переложить которые на потребителя бизнес не сможет опять же из-за риска оттока покупателей. Выходом в этой ситуации может стать ослабление регулирования. Рестораторы уже пожаловались на устаревшие нормы СанПиНа для общепита и попросили Роспотребнадзор отменить требования. Ничто не мешает обратить внимание на проблему и поставщикам. Нет сомнений, что потребитель может сам проконтролировать качество заказанной еды, а магазину, хоть раз доставившему испорченные продукты, будет очень сложно вернуть доверие клиентов. Случай с отравлением московских офисных работников едой, предположительно, из автоматов Healthy Food тому яркое подтверждение.