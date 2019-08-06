Военные строители построили кредиторов

Арбитражный суд Краснодарского края принял заявление о банкротстве ФГУП «Кавказский военно-строительный отряд (ВСО)» ФСБ России — генподрядчика строительства служебных объектов и жилых домов для сотрудников ведомства. Инициатором банкротства выступило ООО «ППМ-строительство», а всего с начала года кредиторы заявили претензии к военным строителям на 1,8 млрд руб. В феврале 2019 года экс-директор ФГУП Сергей Совертокин был осужден за превышение полномочий, в настоящее время следствие проверяет другие сделки с участием ВСО.



Московская компания «ППМ-строительство» обратилась в арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) с заявлением о признании несостоятельным ФГУП «Кавказский военно-строительный отряд (ВСО)» ФСБ России (место дислокации — Сочи), дата первого слушания не назначена, сообщает официальный сайт суда. ООО «ППМ-строительство» — банкрот, от имени компании в суд обращается конкурсный управляющий Юлия Устимова. Ранее ООО «ППМ-строительство» взыскало с ВСО задолженность в сумме 5,7 млн руб., возникшую в 2016 году в проекте строительства 40-квартирного жилого дома в Новошахтинске Ростовской области, где ФГУП выступал в качестве генподрядчика, а «ППМ-строительство» было исполнителем работ. Руководство ФГУП не согласилось с претензиями контрагента, заявив встречные требования на 18 млн руб. за срыв сроков работ, однако суд встал на сторону частной компании.

ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России зарегистрировано в 2001 году в Сочи, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, учредители — ФСБ России и Росимущество. Последние данные о выручке ВСО относятся к 2005 году (18 млн руб.), сведения о заключении государственных контрактов с участием ФГУП в базе Kartoteka.ru неполные — в открытом доступе имеются данные всего о семи контрактах на сумму около 70 млн руб.

Между тем, по данным Kartoteka.ru, с начала 2019 года ФГУП «Кавказский военно-строительный отряд (ВСО)» ФСБ России получил 41 иск на общую сумму 1,8 млрд руб. (в 2017 и 2018 годах ФГУП был ответчиком в общей сложности на 160 млн руб.). Основная часть взыскателей — региональные управления ФСБ России, в том числе по Ростовской, Новосибирской и Калининградской областям, а также по Забайкальскому краю. Практически все материалы арбитражных процессов с участием Кавказского ВСО засекречены. Насколько можно судить по отдельным опубликованным документам, ФГУП был генподрядчиком в госконтрактах на строительство служебных и жилых зданий для нужд ведомства. Например, в одном из процессов фигурирует новый гараж управления ФСБ по Ростовской области (в ходе судебного разбирательства стороны обсуждали порядок допуска на режимную территорию эксперта, который должен был выяснить реальный объем и стоимость выполненных работ).

Как писал “Ъ”, правоохранительные органы уже выявляли приписки в проекте строительства домов для сотрудников ФСБ в Сочи, экс-директор ФГУП Сергей Совертокин в феврале текущего года был осужден на четыре года колонии за превышение полномочий (материалы уголовного дела, которое рассматривал Северо-Кавказский окружной военный суд, также засекречены). В мае 2019 года “Ъ” стало известно еще об одном коррупционном скандале, связанном с ФГУП «Кавказский ВСО»: бывший заместитель начальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ России полковник Анатолий Наумов был заподозрен в получении взяток от частных компаний — субподрядчиков ВСО, которые таким образом пытались уйти от ответственности за хищение средств в строительных проектах. Приговор Сергею Совертокину вступил в силу, расследование дела в отношении Анатолия Наумова продолжается.

По мнению Романа Домащенко, управляющего партнера адвокатского бюро «Домащенко и партнеры», в ходе банкротства может возникнуть интересная коллизия: «Кредиторы — региональные управления ФСБ — должны будут инициировать привлечение к субсидиарной ответственности учредителей банкрота, то есть Центральное управление ФСБ и Росимущество. Кроме того, претензии к учредителям должника могут предъявить и другие компании — контрагенты Кавказского ВСО».

Анна Перова, Краснодар