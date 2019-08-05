На проектирование «коричневой» ветки петербургского метро выделено около 1 млрд рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга объявил электронный аукцион на выполнение работ по разработке проектной документации по строительству участка Красносельско-Калининской («коричневой») линии метро от станции «Казаковская» до станции «Сосновая поляна». Начальная (максимальая) цена контракта по этому конкурсу составляет 990,1 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, проект участка новой линии метро длиной 7,81 км, включающий в себя станции «Сосновая Поляна», «Петергофское шоссе», «Улица Доблести» и «Брестская» должен быть представлен до конца августа 2023 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 августа этого года. Итоги аукциона подведут 4 сентября.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что проектную документацию по другому участку «коричневой» ветки — от «Казаковской» до «Путиловской» — 236 млн руб. откорректирует АО «Метрогипротранс».