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Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ   |  купить фото

Адвокат Магомедовых считает, что Френкель хочет дать показания в надежде на досрочное освобождение

Адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн считает, что Алексей Френкель, осужденный на 19 лет тюрьмы по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, собирается дать показания против совладельцев группы «Суммы» в надежде на досрочное освобождение.

Напомним, Алексей Френкель планирует дать показания по делу Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые обвиняются в организации преступного сообщества. Алексей Френкель утверждает, что братья Магомедовы «причастны к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем».

«Версия о якобы существующей связи между Зиявудином Магомедовым и Алексеем Френкелем вбрасывается не впервые. Будучи защитником Зиявудина Магомедова, я вам могу сказать только одно: он категорически настаивает на полной непричастности к этому эпизоду, он никакого отношения не имеет к насильственному лишению жизни заместителя председателя правления Центрального банка Козлова. И если такое заявление будет сделано, то иначе как оговором со стороны заинтересованного в условно-досрочном освобождении лица, осужденного за это преступление, то есть Френкеля, мы это считать не можем. Ему дали 19 лет, отбыл он, я так понимаю, около 12. Ну и такой посул, как УДО, может некоторых людей подвигнуть на оговор — что я тут могу сказать?» — пояснил адвокат Александр Гофштейн в интервью “Ъ FM”.

Совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда задержали в марте 2018 года. Их обвиняют в организации преступного сообщества, хищениях и растратах минимум на 2,5 млрд руб. По версии следствия, Зиявудин Магомедов курировал «экономическую» деятельность ОПС, а Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций.

Об уголовном деле Магомедовых и новом фигуранте разбирательства — в материале “Ъ” «Братьям Магомедовым нашли сообщника на Псковщине».

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