«Белый рынок» пройдет техпроверку

В Челябинске в техническом режиме открылся фудмаркет «Белый рынок», ставший первым подобным проектом в областном центре. Пока на его площадке работают несколько заведений общепита, в том числе пиццерия, бургерная и вермишельная, а также ведется продажа фруктов. Планируется, что к официальному открытию в конце августа там будет уже более 40 арендаторов, в том числе 22 заведения общепита. Эксперты оценивают стоимость проекта в 250–300 млн руб. Участник рынка считает, что у проекта есть перспективы, однако все будет зависеть от подбора арендаторов и их ценовой политики.



В центре Челябинска 5 августа состоялось техническое открытие фудмаркета «Белый рынок». Это первый подобный проект на Южном Урале, и пока в помещении работают семь арендаторов. Об этом “Ъ-Южный Урал” сообщила маркетолог проекта Евгения Семина.

«Белый рынок» расположен в одном из бывших корпусов завода «Полет», на пересечении улиц Тернопольской и Сони Кривой. На площади 2,5 тыс. кв. м (сдаваемая арендаторам площадь — 1,4 тыс. кв. м) располагаются фермерский рынок как центр пространства, а рядом с ним гастробары, рестораны и кафе. «Это не только кухни разных народов мира, но и популярные бургерные, стейк-хаусы, рестораны здорового питания. Значительная часть площадей будет использована для проведения выставок, дегустаций, презентаций, детских и взрослых мастер-классов», говорится в презентации проекта, разработанного компанией Altdevelop. Площадь рынка — 610 кв. м, фуд-корта — 790 кв. м. Рядом расположена парковка на 200 машино-мест. Согласно презентации, пешеходный трафик в месте, где расположен фудмаркет, составляет 9 тыс. человек в день, автомобильный — 12,4 тыс. машин.

Сейчас в фудмаркете работают пиццерия Pizza Makers, бургерная «Мясорубка», вьетнамский фаст-фуд PhoBo, монокафе «Вермишелька», Gyros Gril, пивной бар OnTaps, а также фруктовая лавка, где пока продают арбузы и дыни.

«Со среды еще несколько откроется, и так постепенно каждый день число арендаторов будет расти. После 15-го числа рынок начнет заезжать. На конец августа запланировано официальное открытие. К этому моменту будут работать 22 корнера и около 20 продуктовых лавок»,— говорит Евгения Семина. По ее словам, у каждого корнера своя ценовая политика, а инициаторы проекта никаких ограничений и запретов по стоимости не ставили.

Благоустройство территории рядом с фудмаркетом продолжается, по словам госпожи Семиной, планируется установить велопарковку, «парковку для собак» и арт-объект. Сейчас обустроена парковка, пешеходные дорожки, высажены деревья, установлены урны, лавочки, качели двух видов. Авторы проекта рассчитывают, что «Белый город» как «современное и оригинальное архитектурное пространство» станет новой достопримечательностью Челябинска. Объем инвестиций в проект не раскрывается, как и имя инвестора.

Генеральный директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский оценивает стоимость проекта, «с учетом качества коммерческих площадей, общей площади проекта и его местоположения», в 250–300 млн руб.

«Вопрос окупаемости инвестиций — сложный. Для Челябинска это новый формат, поэтому инвесторы “Белого рынка” выступают пионерами, и никаких гарантий того, что проект окупит себя, скажем, в течение ближайших четырех–пяти лет, на самом деле дать никто не может. Но в целом, на мой взгляд, шансы можно оценить как достаточно высокие. Если воспринимать формат как альтернативу классическому фаст-фуду с уклоном в необычную и условно более здоровую кухню, он вполне привлекателен для молодой, но платежеспособной аудитории, поскольку средний чек в таких заведениях обычно не ниже 500–600 руб.»,— говорит эксперт. По его словам, формат фудмаркета развивается в России достаточно стремительными темпами: годовой прирост оценивается в 30%, что во многом объясняется эффектом низкой базы. При этом в структуре всего российского рынка услуг общепита ниша занимает всего 3%. «Примечательно и нехарактерно для прежних трендов в развитии российского общепита, что в регионы формат пошел значительно быстрее, чем насытился столичный рынок. Причина достаточно проста: формат крайне требователен к площадям, а рентабельность у него ниже, чем у классического фаст-фуда. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость коммерческих площадей слишком высока, чтобы такие масштабные проекты открывались повсеместно, в регионах же в результате снижения спроса с наступлением кризиса цены рухнули, и спрос здесь формируют разве что сетевые продуктовые ритейлеры. Большие объемы невостребованных площадей для формата fast-casual — это основа его существования»,— говорит Дмитрий Жарский.

Генеральный директор Центра инновационных решений «Андреев Consulting» Артур Андреев считает, что фуд-маркет имеет хорошие перспективы в Челябинске.

«На самом деле идея витала в воздухе, многие думали об этом, но пока еще никто не дошел до дела. “Белый рынок” первый открывается в таком формате. Формат интересный, ожидания хорошие. Там несколько целевых аудиторий. Во-первых, это студенты, рядом Южно-Уральский госуниверситет, с местоположением они попали в точку. Во-вторых, это активные горожане в возрасте от 20 до 35 лет, люди, которые хотят попробовать что-то новое и у них на это есть немного денег. Главный вопрос, каких они подобрали арендаторов, будут ли они соответствовать идее и держать ее на должном уровне. Я пока не видел финальный список арендаторов, после открытия будет понимание»,— говорит эксперт.

Юлия Гарипова