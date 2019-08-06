Кандидаты в депутаты вспомнили девяностые

В Челябинске завершилась регистрация кандидатов в депутаты райсоветов. Территориальные избирательные комиссии допустили до выборов 961 человека. Всего выдвинулись более тысячи претендентов на 170 депутатских мандатов. Наибольшее число участников — в Курчатовском и Калининском районах. По мнению политологов, электоральный «ажиотаж» на северо-западе города связан с экономическими интересами элитных групп. В этом году на местных выборах в Челябинске активно используется технология «двойников»: у фаворитов пытаются отнять голоса, выставляя по одномандатному округу однофамильцев перспективных кандидатов. Эксперты отмечают, что такая тактика была популярна в девяностые годы, и ее возвращение связано с повышением конкуренции на муниципальных выборах.



Территориальные избирательные комиссии завершили регистрацию кандидатов в депутаты райсоветов Челябинска. По информации на вечер 5 августа, на выборы зарегистрирован 961 кандидат. Списки опубликованы на сайте избиркома области. Всего подавали документы 1027 человек, 48 из них получили отказы территориальных избирательных комиссий, восьми кандидатам запретили участвовать в выборах после регистрации, десять человек утратили статус выдвинутых кандидатов после проверки документов. Как рассказали в районных избиркомах, наиболее частые причины для отказов в регистрации — несоответствие представленных кандидатами документов требованиям и сокрытие информации о судимости. Окончательные списки кандидатов будут опубликованы в среду, уточнили в территориальной избирательной комиссии Металлургического района.

Процент недопуска кандидатов в депутаты райсоветов Челябинска — около 6%. По мнению представителей оппозиции, это «существенный» показатель. «В Челябинске для выдвижения в депутаты не нужно собирать подписи избирателей, как это делается в Москве, здесь нет такого простора, чтобы не принять документы. Там “зарезаться” не на чем было, нужно было просто предоставить свои паспортные сведения, принести фотографии, копию диплома»,— говорит руководитель челябинского отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. По его словам, представители районных избиркомов в Челябинске предъявляли к кандидатам от «Яблока» неправомерные требования. «Некоторые участковые заворачивали, отправляли исправлять документы, что они не имели права делать. У нас практически всех кандидатов из Калининского района “завернули”, просили дописывать в заявлении, например, об отсутствии судимостей, хотя эти сведения нужно указывать только при их наличии. В Курчатовском районе, Тракторозаводском проблемы были»,— рассказал господин Щербаков. Координатор организации «Открытая Россия» Денис Ибрагимов сообщил, что его коллеги также сталкивались с бюрократическими сложностями. «У них в комиссиях какие-то нормы свои, которые они сами на внутреннем уровне принимают, и они не соответствуют федеральному закону о выборах. Ты можешь принести все необходимые документы, а они начинают пререкаться. Непонятно, намеренно они это делают или просто неграмотные»,— рассказал Денис Ибрагимов.

В этом году среди кандидатов в депутаты челябинских райсоветов больше всего самовыдвиженцев. Также участвуют представители партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Яблоко», «Союз труда» и Партия роста. Больше всего кандидатов выдвинулось в Калининском районе — 174 человека, десятерым из них отказали в регистрации, одного сняли после проверки документов. Таким образом, на 25 мандатов там претендуют семь человек. Похожая картина в Курчатовском районе — 154 зарегистрированных кандидата. Политолог Андрей Лавров связывает электоральный «ажиотаж» на северо-западе города с экономическими интересами элитных групп. «В Калининском и Курчатовском районе пересекаются разные группы интересов, и там нет прикормленного электората. Выборы такого типа держатся на том, что кандидат “покупает” голоса 500 человек на своем округе и выигрывает. В Ленинском районе, например, есть прикормленный актив, который приведет эти 500 человек на выборы, а в этих районах — неопределенность»,— говорит господин Лавров. Он отмечает, что из-за смены власти на городском и областном уровнях «обнулились» все договоренности среди единороссов и началась «война всех против всех». «Сейчас нет никакой “Единой России”, хотя это те же люди, что шли от партии в 2014 году»,— отмечает политолог. Отметим, пять лет назад на выборах в челябинские райсоветы из 170 мандатов 156 выиграли единороссы.

В этом году на муниципальных выборах в Челябинске активно используется технология «двойников»: по одномандатному округу против перспективных кандидатов выставляют человека с созвучной фамилией и именем в расчете на то, что избиратели по ошибке проголосуют за него. Например, в девятом округе в Центральном районе против представительницы партии «Яблоко» Ирины Гладышевой идет безработная самовыдвиженка из Коркино Елизавета Гладышева. Марсель Хазиев, как и на праймериз «Единой России», стоит в паре с проигравшим предварительное голосование Анваром Газиевым. Такие «совпадения» наблюдаются на десятке округов. Политконсультант Юлия Грибовская говорит, что такая технология была популярна в девяностые годы, и ее возвращение связано с повышением конкуренции на муниципальных выборах. «Такая технология может “оттянуть” от 3% до 7% голосов у основного кандидата»,— считает госпожа Грибовская.

Муниципальные выборы пройдут в Челябинске одновременно с губернаторскими 8 сентября. Жители будут делегировать 170 депутатов в районные советы (по 25 человек в шести районах и 20 человек в Центральном). Райсоветы в октябре сформируют новую городскую думу из 49 человек (по семь депутатов от каждого района), которая объявит конкурс по выбору главы города.

Карина Кальярова