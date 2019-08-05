Белгородский Яковлевский рудник продал санаторий в Лазаревском

Состоялись торги по продаже части имущество ООО «Металл групп» (бывший оператор Яковлевского рудника в Белгородской области). Право на 87,5% в уставном капитале санатория ООО «Одиссея», а также право требования «Металл-групп» к «Одиссее» в размере 224 млн руб. выкупило ПАО «Северсталь», сообщает конкурсный управляющий юрлица рудника Александра Рунштейн.

Сумма сделки по первому лоту составила 525 млн руб. (аукцион начинался с 350 млн руб.), по второму — 22,4 млн руб.

«Одиссея» — санаторно-курортный центр в поселке Лазаревском Краснодарского края. Построен в 1997 году, имеет основной корпус на 158 номеров и шесть коттеджей. В состав комплекса входит дендропарк площадью 6,21 га, рестораны и бары, лечебный корпус.

Арбитражный суд Белгородской области ввел в отношении ООО «Металл-групп» конкурсное производство в марте 2018 года. Банкротство оператора Яковлевского рудника было инициировано его основным кредитором — Газпромбанком, правопреемником которого сегодня выступает «Северсталь» (компания прошлым летом выкупила у банка за 6 млрд руб. право требования долга на 12 млрд руб.).

Подробнее о ситуации на предприятии читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Яковлевский рудник законсервировали кредитами».

Сергей Калашников