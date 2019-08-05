«Агора» обратилась в ООН из-за отключения мобильного интернета во время протестов в России

Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчику ООН по поощрению и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвиду Кею из-за отключения мобильного интернета во время протестных акций в Москве и Ингушетии, сообщила «Медуза» со ссылкой на копию обращения.

«У нас есть серьезные опасения, что практика незаконного ограничения прав на свободу выражения и свободу собраний, в том числе в форме отключения интернета в ходе митингов и демонстраций, становятся элементом государственной политики подавления независимых голосов, препятствования работе журналистов и сокрытия массовых нарушений прав человека во время мирных протестов»,— говорится в обращении.

Господина Кея попросили отправить запрос российскому правительству по поводу отключения связи во время протестов, а также рекомендовать властям воздержаться от «расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, в том числе онлайн».

О том, что во время протестной акции в Москве 3 августа наблюдались перебои со связью сообщали корреспонденты “Ъ”, «Медузы», «Дождя», «Новой газеты», «МБХ-медиа» и «Медиазоны». В «Вымпелкоме» и «МегаФоне» допустили, что «временные перегрузки» могли быть из-за скопления большого количества людей в центре, при этом утверждалось, что все работало в штатном режиме. МТС также отвергал информацию об отключении интернета.

На аналогичные проблемы со связью жаловались жители Ингушетии во время акций протестов против соглашения о границе между республикой и соседней Чечней. Тогда Роскомнадзор признал, что доступ к интернету намеренно ограничивался. Связь ограничили два оператора — «МегаФон» и «Билайн», о перебоях рассказывали и пользователи МТС.

О том, как жители республики жалуются на отключение интернета на время митинга, читайте в публикации “Ъ”.