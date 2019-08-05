Глава Удмуртии заявил о готовящихся кадровых решениях по некоторым главам муниципалитетов

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о том, что в ближайшее время возможны кадровые решения по руководителям муниципалитетов. На аппаратном совещании сегодня он отметил, что в ряде районов власти не справляются с проведением ремонтов на соцобъектах, происходят задержки.

«Где-то мы понимаем, что нужно менять команду, я буду откровенно говорить. Это не означает что полностью не справляется, но требования иные, темп другой, хотя возможности у всех, как мы видим, примерно одинаковы»,— сказал господин Бречалов на брифинге после аппаратного совещания. Он добавил, что «санкции будут, в ближайшее время будут некоторые решения пока не будем их озвучивать».

Он оговорился, что напрямую республиканские власти не могут влиять на кадровые решения в муниципалитетах.

Напомним, в апреле 2019 года по собственному желанию уволился глава Завьяловского района Андрей Коняшин. У руководства республики к нему были претензии по отсутствию позитивных изменений в экономике муниципалитета и большое количество жалоб со стороны населения.