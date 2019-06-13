«Чиновники и депутаты должны быть активными, а не подконтрольными» Руководитель администрации главы Удмуртии Сергей Смирнов о том, как перезагрузят ижевскую гордуму, какую оценку получил Олег Бекмеметьев и почему Александр Бречалов так и не купил жилье в Ижевске

Вопрос с отставками чиновников, не справляющимися со своими полномочиями, в том числе главами муниципалитетов необходимо решать быстрее. В то же время найти эффективных менеджеров, способных качественно менять ситуацию, непросто. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов в интервью “Ъ-Удмуртия” рассказал о взаимоотношениях в команде Александра Бречалова, ошибках внутриполитического блока, предстоящих через год выборах депутатов гордумы Ижевска и возможности второго срока для действующего главы Удмуртии. Прокомментировал господин Смирнов также недавнюю смену ГФИ и критику в адрес руководства региона со стороны авторов телеграм-каналов.

Чиновник – это должно быть призвание

— Сергей Витальевич, с момента прихода команды Александра Бречалова к руководству регионом не так давно исполнилось два года. Оценки этому периоду даются очень разные. В том числе и сам господин Бречалов назвал две главные ошибки – это ситуация с «Ижавиа» и неудачный старт «Корпорации развития». Как вы оцениваете прошедший период и что считаете своими главными ошибками?

— Сейчас я понимаю, что мы только в начале пути. Только-только сформировалась до конца команда и проекты интересные запущены в работу. Так что у нас впереди еще очень много всего.

Что касается моих ошибок, то, во-первых, нерешительность в кадровых вопросах. Мы слишком долго тянули с отставками, например, глав районов. По некоторым из них практически сразу было понятно, что они путают государственное и личное. Но мы тогда действовали еще достаточно мягко, решили дать всем еще один шанс. Сейчас я понимаю, что это была ошибка, и от таких людей нужно избавляться сразу.

Есть и другие причины отставок конечно. Например, ситуация по теперь уже бывшему главе Завьяловского района. Территория с огромными перспективами, одна из самых богатых, но, во-первых, никаких ощутимых изменений и никакого развития не происходит. Во-вторых, огромное количество жителей обращалось со своими проблемами и предложениями, а в ответ были только отписки какие-то. Когда это достигло критической массы, состоялся разговор, по итогам которого глава района написал заявление.

Вообще, на мой взгляд, самая непростительная вещь на руководящих постах — обманывать людей. Такие вещи не допустимы.

— Но где найти новый квалифицированных глав районов, если в чиновники люди не очень рвутся?

— Да, кадровая проблема есть. И мы именно поэтому вводили конкурсную систему выбора глав муниципальных образований. Раньше претендовать на такую должность могли только местные депутаты. Теперь – любой человек, отвечающий списку требований. Но и в таких условиях в некоторых районах желающих не много, иногда до десяти человек. Что удивительно, действующих депутатов среди них может вообще не быть. Получается, раньше из их числа выбирался тот, кто не очень-то и хотел. Через конкурс по крайней мере люди идут мотивированные, которые сами хотят что-то изменить.

— Что еще считаете своей ошибкой или недоработкой?

— Честно признаюсь, пока у меня недостаточный уровень знаний в области информационной политики. Поэтому еще не до конца отлажены как оперативное реагирование на какие-то сложные ситуации, так и донесение позитивной информации. Ведь у нас происходит много всего. И многие вещи не просто позитивные, они беспрецедентные. Как, например национальные проекты утвержденные президентом России. Но про это нужно уметь рассказывать не «кондово», иначе информация просто не воспринимается.

Ну и на какие-то неоднозначные ситуации мы пока не всегда умеем реагировать правильно, конструктивно. Пресс-службы министерств иногда такие комментарии выдают, что и у них самих, и у управления внутренней политики работы становится только больше.

Информационное поле стремительно меняется, технологии идут вперед, а мы пока зачастую работаем по старым лекалам. Поэтому приходится много учиться и этого не надо стесняться.

— Что движет чиновниками? Что вообще заставляет людей идти на эту работу со сравнительно невысокой зарплатой и значительной нагрузкой?

— Если мы говорим о чиновниках-руководителях, то здесь, конечно, в идеале должен быть человек, который к этой работе относится как к некоему служению обществу. Вот есть талантливые педагоги, и мы тоже не понимаем — зачем они идут в школу, расшатывают свою нервную систему, вкладывают в детей всего себя. Есть талантливые медики, которые стоят за операционным столом по восемь часов, но получают меньше оператора в салоне сотовой связи. Тоже не понимаем, а ответ прост — это их призвание. С чиновниками должна быть та же история. Это должны быть люди, преданные своему делу. Но проблема в том, что многие чиновники считают свои должности счастьем, которое тебе в руки как-то свалилось и которым можно пользоваться в своих интересах. Такие и разрушают систему, из-за них и появляются все эти карикатуры и фельетоны на чиновников. К сожалению, таких людей много во власти во всем мире. Но работая с Александром Бречаловым такие долго не задержатся. Просто не выдержат.

Все-таки даже если у тебя ненормированный рабочий день, то пусть даже в восемь-девять вечера ты заканчиваешь и идешь домой. В случае работы здесь под руководством Александра Владимировича есть только один формат работы – 24 на 7. Потому что разные события, происшествия, в том числе и, к сожалению, техногенного характера, время не выбирают. И ты всегда должен быть готов не только быть в строю, но и сделать все максимальное возможное, чтобы какие-то последствия предотвратить. Это действительно проверка на прочность и я надеюсь, у нас получается ее пройти. Оценку ставить, конечно, жителям, но мы ежедневно стараемся и будем стараться всё делать для того, чтобы ее улучшить.

Кстати, по отношению к главе республики 24 часа в сутки на работе — не метафора. Он действительно живет на работе, в резиденции, и другого жилья в регионе у него нет. Дело в том, что когда мы только приехали в Удмуртию, для главы не было предусмотрено служебное жилье. Позже встал вопрос о его покупке, а мы тогда уже финансовое положение региона представляли довольно четко. И Александр Владимирович сказал: «Я не могу в такой ситуации начинать с того, что деньги тратить на жилье для себя». От идеи съемного жилья тоже отказались – сразу очередь выстроится из «соседей» со своими «хотелками». Так что оставалась только резиденция. Так есть и по сей день.

— Недавняя смена ГФИ — не секрет, что с Дмитрием Мусиным у вашей команды были довольно напряженные отношения. Вы считаете это своей победой?

— Главный федеральный инспектор — абсолютно независимая от региональной власти фигура, это сотрудник администрации президента России, и кадровые ротации находятся исключительно в ее ведении. Мы этим решениям полностью доверяем и уверены, что они выверены и сделаны правильно. Что касается нового федерального инспектора Сергея Панова, у нас идет конструктивная работа. Мы во многом совпадаем и в подходах к межрелигиозным вопросам, и по патриотическому воспитанию, и по взаимодействию с федеральными ведомствами. При этом расслабляться Сергей Валентинович нам не дает, все-таки в прошлом прокурор республики.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Главе Ижевска – четыре с минусом

— Кадровая ротация произошла и в столичном муниципалитете. Причем не слишком гладко — первая кандидатура на пост главы города в лице Константина Сунцова гордуму не устроила. И только со второго захода на эту должность избрали Олега Бекмеметьева.

— Этот пример как раз говорит о том, что, вопреки стереотипам, депутатский корпус в городе достаточно самостоятелен, а процедура выбора главы муниципального образования абсолютно легитимна.

Сейчас заметно, что Олег Николаевич очень старается, переживает за результат. Важно и то, что он взаимодействует с городской общественностью, которая в Ижевске очень активна. Не слышать ее до этого — колоссальная ошибка предыдущей городской власти. Сейчас идет диалог, обсуждаются стратегия и перспективы развития города. Это важно и так и должно быть.

Но есть и значительный ряд недоработок. В первую очередь в наведении порядка, в инвентаризации того, чем ты управляешь. Потому что в городе люди продолжают потихоньку пытаться решать свои вопросы, растаскивать земли, получать какие-то сладкие кусочки. Он не всегда это видит. И тут мы будем конечно подсказывать, помогать. Ему пока достаточно тяжело, потому что не сформирована своя команда, и приходится работать с людьми, которые достались в «наследство», либо еще не прошли проверку временем. Оценки давать еще рано конечно, но на данном этапе, по пятибалльной шкале это пока четыре с минусом. Есть куда расти, и, я уверен, что у Олега Николаевича всё получится.

— Минувшей зимой глава города очень активно занимался проблемами с уборкой снега, в том числе лично инспектировал дворы и т. д. На ваш взгляд, это задачи его уровня?

— Хороший вопрос. Если бы эту работу качественно делали главы районов Ижевска, то глава города мог бы, думаю, спокойно заниматься разработкой стратегии или бюджетом. Это ответ на вопрос: «А кто у него сейчас в команде?» Мы сегодня например ехали по улице Азина, и там есть вещи, которые очень легко устранить. Любой хозяйственник это сможет. Но они почему-то не делаются годами. Получается, туда тоже нужно будет приходить мэру и все исправлять. И делать так до тех пор, пока не поставит руководить районами людей, которые смогут это делать самостоятельно. Если глава ничего не меняет в жизни своего района, значит, его самого нужно менять. Это ведь не богом данная должность, это менеджер, который должен эффективно выполнять свои обязанности. Не может – надо снимать, а не расшаркиваться, боясь каких-то политических последствий.

— Какие задачи в Ижевске вы считаете приоритетными?

— Как бы банально это ни звучало, Ижевск должен быть для горожан. Не для четырех-пяти горожан, а для всех, кто в нем живет. Я, например, когда два года назад впервые приехал в Ижевск, был просто в шоке от состояния фасадов на улице Пушкинской, в самом центре города. При этом в Ижевске много разного бизнеса, кстати, многие депутаты управляют компаниями с оборотом в десятки и сотни миллионов рублей. Ну, если ты такой патриот и любишь свой город, то немножечко позаботься о том, чтобы он выглядел хорошо. Ты же в квартире с облупленными стенами не будешь жить? Это такая история про то, что, прежде всего надо наводить порядок. Про то, что надо понимать, например, где, чьи земли и кто за эти земли и сколько платит городу. И если вдруг выясняется, что вы пять-шесть лет назад за копейки приобрели государственное имущество или земли и при этом ничего в это государство дальше не вложили, просто стали обогащаться, то… будьте готовы отвечать. Особенно это касается бывших чиновников. Если бы они сказали: «Ну, окей, я действительно прихватил себе вот это, вот это и вот это. Зато теперь здесь будет лучший город Земли». Но, когда бизнесмен, или еще хуже — чиновник, просто, извините, тупо «освоил» деньги и при этом еще сейчас не стесняется ходить и качать за то, что «нас тут ущемляют», он должен быть готов к тому, что если почему-то раньше на это не обратили внимание, сейчас точно обратят.

Мне кстати вообще очень странно, что это не делалось раньше. Можно как угодно костерить команду Александра Бречалова, говорить: «Вот тут что-то продают, тут что-то делают не достаточно быстро». Но ведь мы сейчас порой исправляем такие вещи, которые здесь копились годами. И почему-то эта же самая кричащая публика не кричала раньше, что ничего не меняется, что в ужасном состоянии находится , например, сфера ЖКХ или благоустройство, просто в каком-то катастрофическом, и так далее. Чаще всего, это связано с тем, что за крикунами стоят те, кто не хотел бы, чтобы всплывала правда о прошлых решениях и сделках. Но надо помнить, что всё тайное, рано или поздно становится явным.

— Через год Ижевск ждут выборы в городскую думу. Чего вы ожидаете от этой кампании?

— Самое важное – чтобы глава города и гордума являлись одной командой. Поэтому необходимо своевременно подобрать кандидатов, которые будут работать в тренде республиканской команды и главе помогать. Не буду скрывать, мы такую работу уже ведем. В думу должны прийти люди, которых не придется искать, чтобы собрать кворум, которые будут ответственно к своим обязанностям относиться и нацеливаться на развитие. Какие-то политические критерии или лояльность при этом не столь и важны.

Простой пример: если посмотреть медиапространство, соцсети те же самые, зимой все бурлило из-за уборки снега. Это была актуальная, справедливая, часто жесткая тема. И где в этой ситуации были депутаты? Они, может быть, организовали уборку на тех улицах, где ТСЖ некачественно выполняли свои работы, или призвали коммунальщиков к ответу? Или провели расследование и вышли к прокуратуре с просьбой кого-то оштрафовать или что-то еще? Провели какой-нибудь условный конкурс «Золотая лопата», чтобы мотивировать жителей выйти на улицы и начать убирать? Нет. У нас главам республики и города пришлось реагировать на эту повестку.

Я не говорю, что депутат должен выходить снег убирать с лопатой, но его должны по-настоящему заботить проблемы города. А у нас чаще на первый план выходит вопрос о депутатских наказах, «оставьте нам деньги в бюджете».

Я не хочу всех мазать всех одной краской, есть и очень достойные народные избранники. Но мое личное мнение, что дума города Ижевска нуждается в серьезной перезагрузке.

Давно знаем, кто стоит за телеграм-каналами

— В последнее время в информационное поле активно вбрасывается информация о нарастающем противостоянии между вами и первым вице-премьером Александром Свининым. Как можете это прокомментировать?

— Из всех слухов, которые обсуждались, этот для меня самый удивительный. Мы одна команда, которая вместе работала еще в Общественной палате Российской Федерации, и сюда приехали вместе. Мы друг друга чаще видим, чем близких своих. Поэтому здесь сложно представить, что нас может разделять. Нам делить действительно нечего.

Но информационной повесткой из телеграм-каналов, где такие вещи распространяются, мне, к сожалению, приходится заниматься в силу профессиональных обязанностей. И вот что непонятно. Ведь за что выступают все эти «комментаторы»? За открытость, честность, прозрачность и т. д. Так что же вы сами-то прячетесь? Хочется заниматься журналистикой, делайте это честно и профессионально, как многие известные блоггеры или журналисты. Но у нас, это, к сожалению, часто несостоявшиеся профессионально люди, которые не сумели чего-то добиться, и вот у них сейчас единственная возможность плеваться этой желчью. Они же не пишут, что у нас бюджет растет, а с ним и затраты на социальную сферу, или что у нас 27 детских садиков новых открывается. Они пишут в основном какие-то гадости, причем очень часто ничем не подтвержденные. Александр Владимирович поэтому попросил всю команду просто удалить Телеграм и не отвлекаться от работы. Я наверно единственный человек из его команды, который по своим профессиональным обязанностям вынужден вести их мониторинг. Я скажу больше — мы всех, кто стоит за телеграм-каналами, уже давно знаем. Не без улыбки наблюдаем за их активностью, но искренне желаем им всем всяческих успехов и смелости выйти из тени.

Тут важно понимать, что доля пользователей этого приложения в республике очень небольшая. Проводились исследования — это около 30 тыс. человек из 1,6 млн. Так что это лучший ответ на вопрос, как к этому относиться.

— В заключение: как оцениваете перспективы второго срока?

— Зависит от того, будут ли нам доверять люди. У нас прежде всего выборная система, но тут точно стоит попробовать. Только в этом году на национальные проекты выделено более 15 млрд руб. Это беспрецедентная для республики сумма. Но ведь нужно не деньги освоить, нужно добиться результатов, которые поставил президент. И для всей нашей команды это возможность прикоснуться к глобальным изменениям, достичь того, что в том числе и благодаря твоей работе, например, откроются новые больницы и садики, начнется качественное благоустройство, вырастет доля людей ведущих здоровый образ жизни. Если сможем этого добиться за первый срок — конечно хорошо. Нет, пойдем на второй, если люди доверят.

Сергей Смирнов родился 2 мая 1978 года в Москве. В 1999 году окончил Московский институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации по специальности «Юриспруденция». Работал директором Ассоциации боевых искусств , генеральным директором АНО «Детско-юношеский спортивно-оздоровительный центр «ИМА», директором государственного учреждения правительства Москвы «Центр социальной активности «Молодые москвичи». В 2013-2014 гг. — начальник управления культурной и молодежной политики по Западному административному округу Москвы департамента культуры Москвы. Полученный опыт позволил ему получить должность заместителя руководителя Росмолодежи и первого руководителя международного молодежного форума «Таврида» в Крыму. В 2014 возглавил аппарат Общественной палаты России. А затем, до переезда в Удмуртию был заместителем начальника управления президента РФ по внутренней политике администрации президента РФ. С 2017 года по настоящее время — руководитель администрации главы и правительства Удмуртии. Женат, воспитывает двух детей.

Анастасия Власова