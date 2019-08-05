Газпромбанк закрыл сделку со Сбербанком по продаже 51% ЦРТ

Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий» (ЦРТ), которая разрабатывает системы распознавания речи, говорится в сообщении Газпромбанка.

«Акционеры сформировали новый совет директоров компании, в который вошли два представителя от Газпромбанка, четыре представителя от Сбербанка, включая председателя совета директоров компании, а также один от Digital Horizon. Председателем совета директоров компании избран Константин Круглов, директор департамента SberDevices в Сбербанке»,— сообщил банк.

Покупка нужна Сбербанку для создания собственной биометрической платформы, на базе которой будут созданы различные сервисы для клиентов. Стороны надеются, что ЦРТ теперь получит доступ к ресурсам Сбербанка в области искусственного интеллекта и больших данных, а привлечение Digital Horizon поможет компании на мировом рынке, объем которого может составить $40 млрд в 2022 году. В России технологии ЦРТ используют Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Вымпелком, «Ростелеком», РЖД и др.

Ранее "Ъ" сообщал, что ЦРТ разрабатывает голосового помощника с поддержкой биометрии под рабочим названием «Варвара».

Подробнее о голосовом помощнике — в публикации “Ъ” «"Варвара" поспорит с "Алисой"».