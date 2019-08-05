Роскомнадзор потребовал у «Открытия» объяснить утечку данных клиентов

Роскомнадзор обратился в «Открытие» с просьбой объяснить, почему данные 70 тыс. клиентов Бинбанка оказались в открытом доступе. «В письме содержится требование представить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов банка (в объеме ФИО, паспортные данные, телефон и адрес проживания клиентов), о лицах, допустивших указанное распространение, а также о принятых мерах по устранению последствий случившегося»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее основатель DeviceLock Ашот Оганесян утверждал, что на днях база «была продана эксклюзивно в одни руки» и ее уже предлагают несколько продавцов. Сейчас база данных продается в интернете по цене примерно 5 руб. за строку. По словам собеседника “Ъ”, близкого к правоохранительным органам, с начала года только в Москве выявили около сотни пострадавших клиентов Бинбанка—физлиц. Сумма хищения со счета колеблется от 3 тыс. до 100 тыс. руб.

В «Открытии» (Бинбанк был присоединен к нему в рамках санации) утверждают, что все проблемы с базой данных «давно решены».

Подробности — в публикации “Ъ” «Санация пропустила "Открытие"».