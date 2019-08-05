Власти поищут инвестора для воронежского санатория «Углянец»

Губернатор Воронежской области дал поручение поискать инвестора для передачи ему в концессию имущества закрытого в 2006 году санатория «Углянец» в Верхнехавском районе. Об это сообщает пресс-служба облправительства.

Заброшенный санаторий с 2012 года находится в региональной собственности. «В настоящее время решается вопрос по дальнейшей судьбе территории. По итогам выездного совещания губернатор поручил провести работу по поиску инвестора»,— сообщили в пресс-службе.

Санаторий «Углянец» открылся в 1982 году, в 1985 здесь была разведана минеральная вода «Углянческая», которая использовалась для лечения отдыхающих. В 1992 году в санатории начал работу круглогодичный лагерь для детей из зон, пострадавших после аварии на Чернобыльской АЭС. В 2005-м санаторий стал принимать на отдых и лечение инвалидов и пенсионеров, а в 2006-м закрылся. Источник минеральной воды был законсервирован.

Сергей Калашников