«Левада-центр»: россияне относятся к советской власти лучше, чем к нынешней

Согласно опросу «Левада-центра», россияне приписывают советской власти конца 1970-х — начала 1980-х годов более позитивные характеристики, чем современной российской власти. В частности, часто россияне говорят о том, что советская власть была близка народу, а нынешняя далека. В целом доля позитивных определений советской власти — 54%, а нынешней — 42%.

Главные качества советской власти, по мнению россиян:

близка народу — 29% (далека — 7%);

сильная и прочная — 25%;

справедливая — 22%;

законная — 20%;

недальновидная — 18%.

Главные качества современной российской власти, по мнению россиян:

криминальная и коррумпированная — 31%;

бюрократическая — 26%;

далека от народа — 23% (близка — 4%);

законная — 20%;

сильная, прочная — 19%.

Опрос проводился 18–24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. В нем участвовали 1605 человек в возрасте от 18 лет. Методом исследования было личное интервью.

В декабре 2018 года число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за последнее десятилетие. По данным «Левада-центра», ностальгию по советскому государству испытывали две трети граждан. Основные причины, по которым россиянам не хватает Советского Союза,— это разрушение единой экономической системы и потеря чувства принадлежности к великой державе.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Ностальгия по СССР достигла максимума».