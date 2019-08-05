«Левада-центр»: россияне относятся к советской власти лучше, чем к нынешней

Согласно опросу «Левада-центра», россияне приписывают советской власти конца 1970-х — начала 1980-х годов более позитивные характеристики, чем современной российской власти. В частности, часто россияне говорят о том, что советская власть была близка народу, а нынешняя далека. В целом доля позитивных определений советской власти — 54%, а нынешней — 42%.
Главные качества советской власти, по мнению россиян:
Главные качества современной российской власти, по мнению россиян:
Опрос проводился 18–24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. В нем участвовали 1605 человек в возрасте от 18 лет. Методом исследования было личное интервью.
В декабре 2018 года число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за последнее десятилетие. По данным «Левада-центра», ностальгию по советскому государству испытывали две трети граждан. Основные причины, по которым россиянам не хватает Советского Союза,— это разрушение единой экономической системы и потеря чувства принадлежности к великой державе.
Подробности — в публикации “Ъ FM” «Ностальгия по СССР достигла максимума».
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